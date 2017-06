Kinderzentrum wird saniert

Das Kinderzentrum in Dorfhain wird aufgehübscht. Noch vor der 666-Jahrfeier des kleinen Ortes am Tharandter Wald im September sollen alle Arbeiten an dem Haus abgeschlossen sein. Ziel ist es, vor allem die Fassade des Kinderzentrums zu erneuern. Den Zuschlag über die Leistung erhielt die Firma Gunter Uhlig aus Bobritzsch-Hilbersdorf zu einem Preis von rund 56 500 Euro, wie die Dorfhainer Rathausspitze mitteilt. Außerdem sollen Fensterbleche an dem Denkmal erneuert werden. Dafür hat die Firma Gunter Schmelzer aus dem Klingenberger Ortsteil Höckendorf den Zuschlag erhalten. Kostenpunkt: 544 Euro.

Firmen aus der Region konnten ihre Angebote vorlegen. Die Mitglieder des Gemeinderates in Dorfhain haben zugestimmt, die beiden Firmen mit den jeweiligen Arbeiten zu betrauen. Über den Sommer sollen die Arbeiten erledigt werden. Die Maßnahme zur Erneuerung der Fenster wird neu ausgeschrieben. „Ich hoffe, dass wir zum Fest im September ein saniertes Haus vorzeigen können“, sagt Bürgermeister Olaf Schwalbe (CDU). (SZ/ves)

