Gut zu wissen Kinderwünsche werden wahr 16 Wunschkärtchen aus dem Heim kamen an den Christbaum von Lidl-Mitarbeitern. Die haben sich um Geschenke gekümmert.

Michael Eppert und der Weihnachtsmann mit den Schwestern Jasmin (6) und Anett (10) bei der vorfristigen Bescherung im Kinderheim Walda. © Anne Hübschmann

Eigentlich ist Michael Eppert in der Lidl Vertriebs GmbH Lampertswalde Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales. Doch heute ist Eppert der Geschenkemann. Jedenfalls für die 16 Kinder aus dem Heim Walda, für die ein Wunschzettel geschrieben wurde – zusammen mit weiteren für Heimkinder in Königsbrück. Diese Wunschkärtchen hatte Eppert abgeholt und seinen Mitarbeitern im Lidl-Zentrallager an den Christbaum geheftet. „Die Mitarbeiter konnten sich in dieser Wunschbaumaktion ein Kärtchen aussuchen und dem Kind diesen Wunsch im Wert bis zu 20 Euro erfüllen“, so Michael Eppert. Am gestrigen Dienstag war der Tag gekommen, an dem Bescherung sein sollte.

Zehn Kleinere sind ganz neu hier

Lego-Spiel und Puppe, Kopfhörer und Kosmetikset waren hübsch verpackt und wurden vom Weihnachtsmann verteilt. Jedes Kind sollte freilich zur vorfristigen Bescherung ein Lied singen oder Gedicht aufsagen. Sechs Kinder aus Walda kannten das schon, aber zehn kleinere sind ganz neu im Heim und erlebten die Überraschung erstmalig. „Im sechsten Jahr in Folge machen wir die Wunschbaumaktion an vielen Standorten“, meint Michael Eppert. Seit 2011 sind damit auch in Walda Wünsche in Erfüllung gegangen. „Die Kinder wissen nicht, was wir für sie auf ihren Zettel geschrieben haben“, sagt Heimleiterin Petra Herrmann. Jedes Päckchen enthält damit eine ganz besondere Überraschung.

„Mit großer Begeisterung machen die Lidl-Mitarbeiter Jahr für Jahr bei dieser Aktion mit“, sagt auch Verkaufsleiter Ralf Steiding von der Regionalgesellschaft. Die Lidl-Vertreter schießen Fotos, die auf einen Aufsteller kommen und den Mitarbeitern von der Überreichung ihrer Päckchen berichten. Bei der Bescherung bleibt es aber für die Kinder im Heim nicht. Am Abend gibt es ein Buffet, bei dem alle richtig schlemmen können. Was am Heiligabend in den Herkunftsfamilien der Kinder läuft, wissen auch die Betreuerinnen nicht.

