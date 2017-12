Kinderwünsche wahr geworden Weihnachtszeit ist Wunschzeit. In Radebeul wurden bei verschiedenen Aktionen Kinder glücklich gemacht.

© Symbolfoto: dpa

Geschenke vom Wunschbaum

Von CDs über Stofftiere bis hin zu Büchern und Gutscheinen reichten die Wünsche, die Kinder und Jugendliche der Kinderarche Sachsen an den Wunschbaum auf Schloss Wackerbarth gehängt hatten. Viele Radebeuler griffen beherzt zu. Innerhalb weniger Tage waren die Zettel vom Baum verschwunden, Anfang dieser Woche gab es nun Bescherung. Nicht nur Kinder aus Radebeuler Wohngruppen konnten sich über ein persönliches Geschenk freuen. Auch Wünsche aus Bautzen, Kamenz und Mittelsachsen wurden erfüllt. Unbegleitete Flüchtlingskinder, die in Reichenberg in wohnen, erlebten zum ersten Mal eine deutsche Weihnachtsfeier. Die Geschenke beinhalteten oft noch eine Kleinigkeit mehr als den eigentlichen Wunsch.

Weihnachtszirkus mit Sarrasani

Einen echten Experten hat sich der Kinder- und Jugendzirkus Sanro des Deutschen Kinderschutzbunds, Ortsverband Radebeul, in diesem Jahr ins Boot geholt. André Sarrasani übernahm die Schirmherrschaft für das Weihnachtsprogramm. Zum ersten Mal fand der traditionelle Weihnachtszirkus in den Landesbühnen statt. Vor ausverkauftem Haus präsentierten 79 Kinder und Jugendliche die Ergebnisse aus einem Jahr Training. Die Darbietungen reichten von Jonglage, Luftakrobatik bis hin zur Clownerie. Ein donnernder Applaus war für die jungen Zirkusmacher der schönste Dank am Ende der Vorführung. Der Kinder- und Jugendzirkus ist ein ehrenamtlich geführtes Projekt. Sechs junge Leute im Alter von 17 bis 30 Jahren leiten den Zirkus und engagieren sich dreimal wöchentlich im Training mit den Kindern und Jugendlichen. Der Zirkus leistet außerdem Integrationsarbeit, denn auch Kinder mit Einschränkungen gehören fest zur Gruppe.

Weihnachtsmann im Wald getroffen

Für die Kinder der Radebeuler Kita Märchenland ging es diese Woche zu einem Ausflug in den Wald. Dort trafen die Knirpse auf den Weihnachtsmann. Zurück in der Kita warteten dann die Geschenke, welche von der Firma Competent Investment aus Coswig gesponsert wurden. Geschenkt wurden Bücher, Bälle und in Radebeul hergestellte Stabpuppen sowie Bastelkartons, aus denen die Kinder mit ihren Erziehern ein eigenes Puppentheater bauen können. Vom Weihnachtsmann bekam jedes der 41 Kinder außerdem eine Tüte mit Süßigkeiten.

