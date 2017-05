Kinderwagen-Parade vorm Rathaus Am Sonnabendvormittag wartete eine der schönsten Aufgaben auf den Kamenzer Oberbürgermeister.

Der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Danz freute sich über 18 Mädchen und 21 Jungen, die am Sonnabend beim Neugeborenenempfang im Rathaus dabei waren. © Bernd Goldammer

Das dürfte wohl eine der schönsten Amtshandlungen sein, die der Kamenzer Oberbürgermeister zu absolvieren hat: Der Neugeborenenempfang im Rathaus. Seit 2005 gibt es diese Tradition bereits. Und am Sonnabend begrüßte Oberbürgermeister Roland Danz 18 Mädchen und 21 Jungen samt ihrer Eltern.

Ob sich der Kamenzer Nachwuchs später noch an diesen Termin im Standesamt erinnern kann, ist fraglich. Deshalb wurde das Ganze dann auch von Fotografin Doris Hein aus dem Fotogeschäft Steinborn festgehalten. Und die erfahrene Fotografin weiß natürlich, worauf es ankommt, damit die Kleinen in den Armen von Mama oder Papa, „so richtig cool aussehen.“ Die Eltern werden ihrem Nachwuchs wohl noch oft von diesem Tag erzählen und dabei dann dieses hier entstandene Foto zeigen.

Vor dem ehrwürdigen Standesamt fand derweil eine kleine Kinderwagenparade statt. Mit dem Fahrstuhl ging es in die höheren Gefilde des Rathauses. Im Ratssaal erlebten die Säuglinge nämlich gleich noch ihr erstes Konzert. Dass dabei das eine oder andere Gemüt ordentlich in Wallung kam, lag am Tango, den Marlene und Antonio Mattick im Programm hatten. Mit Gitarre und Violine ging es musikalisch zur Sache. Der Rede des Oberbürgermeisters schenkten die Kleinen dann allerdings etwas weniger Aufmerksamkeit … Dafür waren die Eltern umso aufmerksamer. Der OB kennt das bereits und weiß: „Da muss ich jetzt durch!“ Und er tat es mit großer Freude, das war ihm anzusehen.

Anschließend führte ein Kinderwagenkorso samt Oberbürgermeister durch die Altstadt bis ins Herrental. Seit 2005 werden hier Apfelbäume gepflanzt. Als Schlusspunkt der festlichen Veranstaltung. Diesmal wurden allerdings gleich zwei Bäumchen gepflanzt. Das hatte mit den Vertreterinnen des Frauenschutzhauses Bautzen zu tun. Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens hatten sie nämlich eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Motto: „Wir setzen nicht nur ein Zeichen gegen Gewalt, wir setzen auch Bäume“. Kamenz kann jetzt, mitten im Luther-Jahr, auf eine ganze Apfelallee zurückblicken. Die entfaltet gerade einen herrlichen Blütenzauber. In der Geburtsstadt Lessings ist die Symbolik irgendwie auch als Mahnung für menschliches Miteinander zu verstehen. Wie sagt der Richter in Lessings Ringparabel? Es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach!

Das passte auch zu diesem Vormittag, denn auch Babys von Asylbewerbern waren beim Neugeborenenempfang dabei. Schließlich sind auch das neugeborene Kamenzer.

