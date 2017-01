Kinderwagen in Flammen Eine Mieterin hatte in der Nacht das Feuer im Hausflur bemerkt.

© Symbolfoto: dpa

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, bemerkte eine 34 Jahre alte Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße, dass ein im Hausflur abgestellter Kinderwagen brannte. Die Frau löschte die Flammen kurzerhand mit einem Eimer Wasser.

Weder sie noch andere Bewohner wurden verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben Unbekannte den Kinderwagen in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DA)

zur Startseite