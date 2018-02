Kinderwagen auf Straße gestoßen

Auto überrollt seinen Besitzer

13.02., 08.04 Uhr, Hellerau Aus bislang noch ungeklärter Ursache wurde auf dem Brunnenweg ein Mann von seinem eigenen Auto überrollt und blieb unter seinem Fahrzeug liegen. Noch vor Ankunft der Feuerwehr und der Rettungskräfte wurde der Geschädigte von einem Nachbarn mit einem Wagenheber aus seiner misslichen Lage befreit befreit und unter dem Fahrzeug hervorgezogen. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der Reanimation des Verletzten, teilte die Feuerwehr mit.

Verletzte in der Neustadt 13.02.2018, 17.45 Uhr; Äußere Neustadt Am Dienstagnachmittag kam es auf der Alaunstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Dabei erlitten zwei Pakistaner im Alter von 19 und 32 Jahren Schnittverletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar, hieß es von der Polizei. Jetzt ermittelt die Kripo wegen gefährlicher Körperverletzung.

Polizei nimmt Dealer fest

13.02., gegen 14.30 Uhr; Friedrichstadt Am Dienstagnachmittag stellten Polizisten in einer Wohnung an der Wachsbleichstraße rund 150 Gramm Betäubungsmittel sicher. Die Beamten des Reviers Dresden-West waren dort eigentlich zur Prüfung eines Haftbefehls, stellten in dem Mehrfamilienhaus allerdings starken Cannabisgeruch fest. In der entsprechenden Wohnung trafen sie den 25-jährigen Mieter an, der schnell noch ein paar Tütchen aus dem Fenster warf. Letztlich fanden die Beamten rund 150 Gramm Cannabisprodukte sowie Kleinstmengen anderer Drogen und nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Gegen den Deutschen wird wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Polizei ermittelt rechten Einbrecher

11.02., 20 Uhr bis 12.02.; 10.30 Uhr; Gorbitz In der Nacht zum Montag brach ein zunächst Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus an der Harthaer Straße ein. Er hebelte eine Tür auf und beschmierte den Treppenaufgang mit rechten Symbolen. Die Polizei konnte einen 30-Jährigen ermitteln, dem nun Einbruch und das Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen wird.

Bauarbeiter abgestürzt

13.02., 12.40 Uhr, Plauen Die Feuerwehr wurde am Dienstag auf die Bernhardstraße gerufen, da dort ein Bauarbeiter bei Arbeiten auf dem Dach etwa vier Meter tief abgestürzt war. Der Mann wurde mit einer Vakuummatratze und einer Krankentrage via Drehleiter geborgen und an den Rettungsdienst übergeben.