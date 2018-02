„Kinderträume“ werden im Franziskanerkloster wahr Im Kulturhistorischen Museum in Zittau können Kinder altes Spielzeug neu entdecken. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Das Kulturhistorische Museum Zittau zeigt Kindern die Spielzeuge der Vergangenheit. © Archivfoto: Matthias Weber

Zittau. In der heutigen Zeit gibt es in Sachen Spielzeug für Kinder und Jugendliche eine riesige Auswahl. Doch wie sah dies in der Vergangenheit aus? Hierauf will das Kulturhistorische Museum Franziskanerkloster Antwort geben: Am Donnerstag können Kinder zwischen sechs und elf Jahren und auch deren Eltern ab 15 Uhr einen Blick in das alte Zittau werfen und dabei Spielzeug von anno dazumal entdecken. Anschließend dürfen sich die Jüngsten mit Papier, Schere und Kleber kreativ ausprobieren. Für die zweistündige Führung zahlen Erwachsene sechs, ermäßigt vier Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen nur einen Euro Eintritt. (szo)

