Kinderträume aus Ost und West Zum Jubiläum der Partnerschaft mit Meißen wirft das Fellbacher Stadtmuseum einen Blick in die Kinderzimmer.

Das Symbolfoto zeigt Kinder mit Kettcars der Firma Kettler aus den 60er Jahren. © Kettler / dpa-Archiv

Fellbach/Meißen. Die Jubiläumsfeiern zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Fellbach und Meißen nähern sich dem Ende. Quasi zum Abschluss präsentiert das Stadtmuseum in Fellbach seit Donnerstag charakteristisches Spielzeug aus den Kinderzimmern beider Städte und Staaten, schreibt Dirk Herrmann in der Stuttgarter Zeitung. Im Fokus stehe dabei die Ära der 60er- und 70er Jahre in Ost- und Westdeutschland.

Die Ausstellung erörtert Spieltraditionen und deren Veränderungen aufgrund der unterschiedlichen politischen Systeme. Wie haben Kinder hier wie dort gespielt und wie wurde Kindheit definiert? Gab es Unterschiede aufgrund der verschiedenen politischen Systeme? Auf welche Rollen wurden die Kinder durch das Spiel jeweils hingeführt. Die Ausstellung möchte typische Gegensätze oder überraschende Berührungspunkte des Kinderspielzeugs aus Schwaben wie aus Sachsen dokumentieren.

Das Stadtmuseum Meißen stellt hierfür ausgewählte Leihgaben zur Verfügung, die in der Sonderschau ihren Platz neben Spielsachen aus Fellbacher Haushalten finden. Auch Privatleute, Ladenbesitzer und Erzieher aus Fellbach haben eigene Spielsachen überlassen, welche die Jahre in besonderer Weise kennzeichnen. Zum Vorschein kommen Kindheitslieblinge von Ost und West – manchmal in typischen Gegensätzen oder aber mit überraschenden Berührungspunkten. Auch das Begleitprogramm bietet manch‘ spannenden Abend. So gibt es am Mittwoch, den 31. Januar 2018 einen Überblick über den Alltag in der Deutschen Demokratischen Republik.

