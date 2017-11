Kindertagesstätte wird saniert In Sebnitz hatte der Sturm Ende Oktober an der Kita Lessingweg Schäden hinterlassen. Die werden beseitigt. Aber auch andere Arbeiten stehen an.

© dpa

In der Sebnitzer ASB-Kindertagesstätte „Schlumpfenhausen“ am Lessingweg laufen umfangreiche Umbau-, Sanierungs- und Reparaturarbeiten. Die Baufirmen haben innen wie außen gut zu tun. So waren beim verheerenden Sturm „Herwart“ am 29. Oktober einige Bäume umgestürzt. Dabei wurden im Außenbereich Schäden verursacht. Nun müssen zwei Zaunfelder erneuert, die Holz-Sitzgruppe repariert und das Sonnensegel vorerst abgebaut werden. Des Weiteren werden Spielbereiche mit Einfriedungen aus recyceltem Kunststoff versehen und ein neuer Unterstand für die Spielgeräte wird errichtet.

Im Gebäude der Kindertagesstätte selbst wurden in den vergangenen Wochen 20 neue Innentüren eingebaut. Die vorherigen Türen waren seit dem Bau der Kindertagesstätte im Jahr 1984 noch nicht erneuert worden. Nach dem Einbau der Türen mussten Putz-, Maurer- und Malerarbeiten in den Gruppen- und Sozialräumen ausgeführt werden. Die Kosten allein für die Innentüren belaufen sich auf 28 500 Euro, die Außenanlagen kosten 35 000 Euro. Die Summe der Sturmschäden ist noch nicht genau bezifferbar. (SZ)

