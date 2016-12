Kindertagesstätte kämpft um ihr Wahrzeichen Die Denkmalkommission Weißwasser sähe den Seelöwen lieber drinnen als draußen. Das kommt für die Kita Ulja nicht infrage.

Für Generationen von Kindergartenkindern ist der Seelöwe im Garten der Kita Ulja ein Begriff.

Bettina Algermissen mit einer Fotografie des Seelöwen. Derzeit bekommen die Kita-Kinder die Tonplastik im Garten nicht zu Gesicht. Den Winter verbringt der Seelöwe in einer Winterbehausung mit grüner Plasteplane.

Weißwasser. Für Generationen von Kindergartenkindern ist der Seelöwe im Garten der Kita Ulja ein Begriff. Die Tonplastik mit dem dunklen, bronzefarbenen Farbüberzug steht mittlerweile seit über 50 Jahren im Garten der Kita. Wenn es nach dem Willen der Denkmalkommission Weißwasser geht, soll sich das nun ändern. Denn das Wetter – Frost vor allem – setzt dem Seelöwen zu. Deshalb habe die Kommission vorgeschlagen, die Plastik im Innenraum unterzubringen. Doch das ist für Kinder, Eltern und Erzieherinnen undenkbar. Schon die Eltern, die ihre Kinder heute in die Kita bringen, kannten die Robbe nie anders als draußen, meint die stellvertretende Leiterin Petra Hirt. „Die gehört einfach da hin.“ Abgesehen davon würde die Plastik im Flur der Kita überhaupt nicht wirken, findet sie. Der Seelöwe drin, das ist für sie ein No-Go, etwas, das unter keinen Umständen geht.

Die Plastik stammt von der 1971 verstorbenen Künstlerin Dorothea von Philipsborn. Aus Schlesien kommend fand sie nach dem 2. Weltkrieg zunächst in Trebendorf, später in Weißwasser eine neue Heimat. In der Region sind eine Reihe von Zeugnissen ihres Schaffens erhalten. In der Weißwasseraner Humboldtstraße etwa steht die lebensgroße Bronzeplastik eines Mädchens, genannt „Die Kesse“. Darüber hinaus bewahren eine Reihe von Museen Werke der Künstlerin, so das Schlesische Museum Görlitz, das Cottbuser Kunstmuseum Dieselkraftwerk oder die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Den Seelöwen schuf Dorothea von Philipsborn zusammen mit den Reliefs am Kita-Gebäude.

Ursprünglich fungierte der Seelöwe als Aufsatz für einen Springbrunnen. Als der in den 70ern kaputtging, versuchten sich Mitarbeiter der Partnerbetriebe, der Glasfabriken Bärenhütte und Einheit, vergeblich an einer Reparatur. In den 2000er Jahren erfolgte eine Generalüberholung der Plastik in Dresden. Die letzten Winter verbrachte sie in provisorischen Behausungen, wie sie für Brunnen und Skulpturen in vielen öffentlichen Anlagen üblich sind.

Die Denkmalkommission drängt auf eine dauerhafte Lösung. Am besten wäre ein Gipsabguss, der sommers wie winters im Freien stehen könnte, während das Original drinnen sicher aufbewahrt wird. „Das haben wir schon überlegt“, so Petra Hirt. Aber ein Abguss würde etwa 7 000 Euro kosten. Zu viel für die Kita. Solange sie die Summe nicht aufbringen kann, geht die Suche nach einer dauerhaften Lösung für den Seelöwen weiter.

