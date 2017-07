Kindersportfest in Bautzen Im Jahr des 60. Bestehens dieser Sportart beim MSV wurde im Sportpark anderes probiert. Im Herbst soll es Turniere geben.

© Jürgen Lösel

Badminton. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Badminton-Sports in der Spreestadt veranstaltete der MSV Bautzen kürzlich im heimischen Sportpark ein Kindersportfest. Über 30 Mädchen und Jungen hatten diesmal den Badmintonschläger zu Hause gelassen und versuchten, sich in drei Altersklassen und fünf verschieden Disziplinen zu beweisen. MSV-Abteilungsleiterin Gudrun Lenke: „Bevor es allerdings so richtig losging, wurden erst einmal unsere Übungsleiter mit einer selbst gemachten Torte und einem Dankeschön von zwei Mädchen überrascht.“

Anschließend standen neben einem Slalomlauf mit Balanceakt, einem Zielwerfen und einem Büchsenwerfen auch ein Torwandschießen und das Gummistiefel-Weitwerfen auf dem Programm. Immerhin erzielte der beste Sportler beachtliche vier Treffer beim Torwandschießen. Der weiteste Wurf mit dem Stiefel landete jenseits der 22-Meter-Marke. Nach einer kurzen Pause folgten spannende Wettkämpfe im Tauziehen. Lenke: „Dabei wurde in verschiedenen ,Gewichtsklassen‘ gekämpft. Auch hier stand der Spaß im Vordergrund. Die Wettkämpfer wurden lautstark angefeuert und zu Höchstleistungen getrieben. Später trugen die leckere Bratwurst und die vielen selbst gemachten Salate zur gelungenen Veranstaltung bei.“

Am Nachmittag wurden erst einmal die Sieger der Vormittagswettbewerbe gekürt. Neben kleinen Preisen für alle, freuten sich die Kinder und Jugendlichen über eine Erinnerungsmedaille zum 60. Badmintonjubiläum. Danach folgte die freie sportliche Betätigung mit Beachvolleyball, Crossminton, Fußball, Stelzenlauf, Aktivitäten in der Hüpfburg sowie in der Boulderhalle. Zum Abschluss wurde gegrillt. Lenke: „Weitere Höhepunkte finden im Herbst statt. Dann gibt es ein Kinder-Eltern-Turnier sowie ein Einladungsturnier für Ehemalige und aktive Erwachsene.“ (SZ)

