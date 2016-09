Kindersport bleibt gratis Der Kreistag Görlitz hat eine neue Gebührensatzung für Sportstätten beschlossen. Die Grünen änderten die noch.

Kinder beim Sport: Der Kreis hat dafür eine neue Gebührensatzung für seine Einrichtungen beschlossen. Sie wurde aber kurz vor der Abstimmung noch einmal geändert. © dpa

Sport in den Turnhallen des Kreises wird teurer. Nicht der Sport, der während des Unterrichts angeboten wird, sondern für Vereine, Sportgruppen, die die kreiseigene Sportstätten nutzen möchten. Am Mittwochnachmittag hat der Kreistag in Görlitz einer entsprechenden „Benutzungs- und Entgeltordnung“ zugestimmt. Die vorhergehende stammt aus dem Jahr 2009. „Inzwischen war es notwendig geworden, diese Kalkulation zu überprüfen“, sagt Landrat Bernd Lange (CDU). Vor allem die Kosten für die kreiseigenen Sportstätten machen dem Landratsamt zu schaffen. Der Kreissportbund sieht das wohl ähnlich, jedenfalls gab er, laut Landrat Bernd Lange, der neuen Gebührensatzung grünes Licht – auch, was den Kinder- und Jugendsport betrifft. Statt einer Gratisnutzung sah der neue Entwurf eine „Organisationspauschale“ für den Kinder- und Jugendsport vor. Für einen kreiseigenen Turnraum bis 200 Quadratmeter Fläche hätte die zum Beispiel 50 Cent betragen, für eine Drei-Felder-Sporthalle 1,50 Euro.

Die Bündnisgrünen im Kreistag sehen dies kritisch. „Wir wollen die Vorlage im Grundsatz ändern“, verkündet Gruppenvorsitzender Thomas Pilz aus Mittelherwigsdorf. Sein Anliegen: Kinder- und Jugendsport sollen in kreiseigenen Einrichtungen kostenfrei bleiben. Die „Organisationspauschale“, die der neue Antrag vorsieht, sehe er gern ersetzt von einer „Ausfallpauschale“. Hintergrund: In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Fällen, in denen eine kreiseigene Sporteinrichtung zwar gebucht, dann aber nicht genutzt wurde. In diesen Fällen, so Thomas Pilz, sollte dann tatsächlich der Ausfall gezahlt werden, ansonsten die Nutzung aber gratis für Kinder und Jugendliche bleiben.

Eine Idee, mit der sich Andreas Böer, ehemaliger Bürgermeister von Reichenbach und Mitglied der CDU/FDP-Fraktion durchaus anfreunden kann. Aber: Er setze auf die Organisationspauschale als ein „Mittel zur Disziplin“. Sprich: Wer gebucht hat, muss auch kommen. Jedoch: Der Antrag der Bündnisgrünen, statt einer Organisationspauschale eine Ausfallpauschale zu verlangen, wurde vom Kreistag mit Mehrheit angenommen. Das bedeutet: Der Kinder- und Jugendsport bleibt in kreiseigenen Einrichtungen kostenlos, wer aber nicht zum gebuchten Termin kommt, zahlt. Für andere Altersklassen gelten nun aber auch andere Termine. Generell sei es ein Problem, sagt Michael Wieler von der Fraktion der Freien Wähler und Bürgermeister in Görlitz, den Unterschied zwischen kommunalen Sportstätten, also beispielsweise Turnhallen, die eine Stadt oder eine Gemeinde betreibt, und kreiseigenen darzustellen. „Es ist nicht einfach, dem Bürger zu erklären, warum die Gebühren für diese Halle so hoch sind, eine andere aber mehr oder weniger kostet“, sagt er. Diese „Asymmetrie zwischen Kommunen und dem Kreis“ bestehe nun schon seit vielen Jahren. „Deshalb wäre es sinnvoll, wenn wir in unserer Kalkulation aufeinander zugehen“, sagt Michael Wieler.

Landrat Bernd Lange kennt das Problem. „Im Landkreis gibt es eine sehr unterschiedliche Situation in dieser Frage“, sagt er. Manche Kommunen müssten aus der Not heraus die Gebühren für ihre Sportstätten erhöhen, andere würden sagen, dass sie sich dies aus Steuereinnahmen einfach leisten können. „Der Landkreis hat darauf keinen Einfluss“, sagt der Landrat. Natürlich, so Bernd Lange, wäre es wünschenswert, wenn es eine einheitliche Gebührensatzung für Sportstätten im Landkreis gebe. Erzwingen lasse sich die aber nicht. „Das wäre dann ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung der Kommunen“, sagt er.

Das Thema Erhöhung der Gebühren für Sportstätten des Kreises wurde am Mittwoch auch von der AfD und der NPD im Kreistag aufgegriffen. Dabei wurde jedoch zumeist über das Thema Flüchtlinge gesprochen. Tenor: Weniger Geld für Asylsuchende, mehr Geld für kreiseigene Sporthallen.

Landrat Bernd Lange widersprach dem. „Wir bezuschussen unsere Sportstätten in gleichem Maße wie 2009. Die Kosten sind einfach gestiegen, das hat mit Flüchtlingen überhaupt nichts zu tun“, sagt der Görlitzer Landrat. Er wehre sich gegen die Ansicht, dass jede Veränderung bei Gebühren im Landkreis in irgendeiner Art und Weise mit Flüchtlingen in Zusammenhang gebracht würde.

