Kinderspielstadt ist zurück

Die Kinderspielstadt Kleinhayn öffnet ihre Stadttore am Sonnabend, 3. Juli. Beginn ist um 9 Uhr auf dem Gelände des Jugendclubs Impuls in der Villastraße in Großenhain. Mit der ersten Bürgerversammlung wählen die Kleinhayner ihren Oberbürgermeister und Bürgermeister. Nach der Bürgerversammlung beginnen die Bereiche mit der Arbeit. Bis zum 30. Juni können sich noch Kinder anmelden. Die letzte Kinderspielstadt hatte es 2014 gegeben. 2016 musste die Aktion abgesagt werden, weil Betreuer fehlten. (SZ)

Infos unter: www.kleinhayn.de und 0173 9432274

