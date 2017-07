Kinderspielplatz beim VfL soll in Kürze stehen Der Sportverein Copitz sammelte 2016 fleißig Geld für sein neues Projekt. Dann geriet es etwas ins Stocken, kommt aber nun doch.

Oliver Herber, Geschäftsführer des VfL Pirna-Copitz, zeigt ein Modell des künftigen Kinderspielplatzes. Dank einer erfolgreichen Spendensammelaktion sollten die Geräte bald auf dem Vereinsgelände aufgebaut werden. © Archiv/Kristin Richter

Nach einem etwas zähen Beginn konnte der Sportverein VfL Pirna Copitz im November vergangenen Jahres dann doch Großartiges verkünden: In einer mehrere Wochen laufenden Spendenaktion war es gelungen, die notwendigen Finanzen für den geplanten neuen Spielplatz auf dem Vereinsgelände an der Birkwitzer Straße zu sammeln. Die Freude war groß, die Eröffnung des Areals für das Frühjahr 2017 geplant. Doch dann geschah eine Weile gar nichts, das Projekt ruhte. Nun aber gibt es einen neuen Anlauf.

Der Verein treibt seit geraumer Zeit das Spielplatzprojekt wieder vehement voran. Nach Aussage des VfL besichtigen Fachleute in den zurückliegenden Wochen bereits den künftigen Bauplatz, auch erste bauvorbereitendes Arbeiten gab es bereits. Der Holzspielplatz, so der aktuelle Plan, soll noch im Sommer eröffnet werden. Den genauen Termin will der Verein in Kürze bekannt geben.

Die Idee für den Spielplatz entstand laut VfL-Geschäftsführer Oliver Herber aus dem Ansinnen heraus, dass der VfL noch stärker als bisher als familienfreundlicher Verein wahrgenommen werden soll. Der neue Spielplatz dient nach Fertigstellung als zusätzlicher Aufenthaltsort für Kinder und Jugendliche, die bereits im Verein sind, aber auch als Lockmittel für Familien und potenziellen Vereinsnachwuchs. Überdies übernimmt das Areal auch eine wichtige Kurzweil-Funktion: Viele Eltern, die sich eine Sportveranstaltung anschauen wollen, bringen ihre Kinder mit. Falls dem Nachwuchs dabei zu langweilig wird, kann er künftig auf Klettergerüst und Co. ausweichen, während die Erziehungsberechtigen weiter der Sportschau frönen.

Darüber hinaus schließt der neue Spielplatz auch eine Angebotslücke: Als die Idee zu dem Areal entstand, gab es in Copitz lediglich zwei öffentliche Spielplätze – einen an der Schillerstraße, einen an der Dammstraße. Zwar gesellt sich bald einer an der Vogelwiese hinzu, das Angebot bleibt dennoch überschaubar. So springt der VfL in die Bresche: Solange an Wochentagen der Trainingsbetrieb auf dem Gelände läuft, ist der Spielplatz für jedermann öffentlich zugänglich, ebenso an Wochenenden, wenn Fußballspiele und andere Wettkämpfe stattfinden,

Das Problem anfangs war nur: Das Projekt war zu teuer, um es aus der Vereinskasse zu bezahlen. So startete der VfL auf der Internet-Plattform „99 Funken“, eine Art Eigenwerbe-Börse für gemeinnützige Vereine, eine Spendenaktion. Sie lief zunächst schleppend an, doch dann entwickelte sie sich stetig hin zu einem Erfolg. Am Ende stand eine Summe von 8 385 Euro zu Buche. Laut des Vereins war es bis dato das fünftgrößte Spendenprojekt, das mittels der Geldsammel-Plattform im Internet und in Zusammenarbeit mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erfolgreich beendet wurde. Die Spender werden nun namentlich auf der Internetseite des Verein genannt, es gibt später noch weitere Dankeschön-Geschenke.

Doch als das Geld beisammen war, nahte das nächste Problem: Ursprünglich sollte der Spielplatz auf der alten Kugelstoßanlage gleich neben den Garagen entstehen. Doch das Gelände erwies sie letztendlich als untauglich, einige Zeit ging ins Land, um einen neuen Platz zu finden. Nun soll das Spielareal auf dem Gelände errichtet werden, auf dem bislang die Vereins-Ziegen weideten.

