Kinderspielbühne sucht Nachfolge Die beliebte Kamenzer Theatergruppe befindet sich in Auflösung. Noch hat man aber die Hoffnung auf Neuanfänger nicht aufgegeben.

Ende 2017 hatte die Kinderspielbühne ein neues Stück vorgestellt. © René Plaul

Kamenz. Es sind Personalprobleme, die letztendlich den schweren Entschluss befeuert haben: Die Kamenzer Kinderspielbühne spielte vor Weihnachten ihre letzten Vorstellungen. So sieht es jedenfalls am Jahresanfang 2018 aus. „Es tut uns wirklich in der Seele weh, aber wir mussten uns schon länger mit dem Gedanken auseinandersetzen. Unsere aktuelle Spielleiterin Kristin Mirtschink schafft es arbeitsmäßig nicht mehr. Ihre Freizeit ist so knapp bemessen, dass sie uns schweren Herzens verlässt. Und mit ihr verlassen eben auch viele kleine Schauspieler aus ihrer Familie das Ensemble“, sagt Karen Frenzel vom Vereinsvorstand. Außerdem sind die größeren Mimen langsam den Kinderschuhen entwachsen und orientieren sich gerade ebenfalls um. Damit fehlen auch ihre Mütter künftig bei der Vorbereitung der Vorstellungen und Probenzeit. Übrig bleiben nur zwei, drei Kinder, mit denen man leider kein neues Stück auf die Bühne bringen kann. 22 Jahre lang bot die Kamenzer Kinderspielbühne schauspielbegeisterten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in der Lessingstadt ihr Talent auf die „Bretter, die die Welt bedeuten“ zu bringen. Dabei war die Verbindung von kleinen Akteuren ab vier Jahren und größeren Mimen im Spiel einzigartig. Es gab Aufs und Abs. „Wir haben die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder und es findet sich jemand, der ganz neu anfangen möchte“, so Karen Frenzel. Kostüme, Spielstätte und Know-how warten. (if)

Bei Interesse: Telefon: 03578 309622.

