Kindersitz-Geschäft eröffnet an der Meißner Das neue Geschäft in Radebeul ist eine Franchise-Filiale der Zwergperten GmbH, die auch Verkaufsstellen in Österreich und der Schweiz hat.

Julia Kull eröffnet heute ihr Geschäft für Kindersitze. © Norbert Millauer

Zuerst fahren Kinder in der Babyschale im Auto mit. Wenn sie größer sind, brauchen sie ihren ersten Kindersitz. Genau darauf hat sich ein Geschäft spezialisiert, das am Sonnabend auf der Meißner Straße 262 a in Radebeul-West eröffnet.

Bei den „Zwergperten“ gibt es sogenannte Reboarder zu kaufen. Das sind Kindersitze, die rückwärtsgerichtet auf dem Autositz montiert werden, sodass das Kind nach hinten schaut. „Kleine Kinder haben noch keine starke Nackenmuskulatur“, erklärt Geschäftsinhaberin Julia Kull. Im Falle eines Unfalls oder einer starken Bremsung werden sie beim Reboarder in den Sitz gedrückt, anstatt nach vorn zu knallen. „Die rückwärtsgerichteten Sitze sind deshalb sicherer“, sagt Julia Kull. Sie seien bis zu einem Alter von vier Jahren empfohlen.

Das neue Geschäft in Radebeul ist eine Franchise-Filiale der Zwergperten GmbH, die auch Verkaufsstellen in Österreich und der Schweiz hat. In Deutschland gibt es die nächsten in Leipzig und Berlin. „Deshalb denken wir, dass der Bedarf hier in der Region da ist“, sagt die Inhaberin. Zum Service des Geschäfts gehört es, dass Kindersitze auch zur Probe im Auto eingebaut werden.

Zum Sortiment gehören neben Babyschalen und Folgesitzen auch Kinderwagen, Hochstühle Rucksäcke und Trinkflaschen, Handmade-Kleidung und Spielsachen. (SZ/nis)

