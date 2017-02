Gut zu wissen Kindersegen in Dippoldiswalde Die Stadtverwaltung muss dafür aber Hausaufgaben machen. Wie sie die Betreuung absichern will.

Hier spielen Mia, Lucien, Arthur und Anton vom Seifersdorfer Kindergarten vor dem Gebäude, in dem Schule, Hort und Kita untergebracht sind. Die Stadt prüft, ob hier durch die Umnutzung eines Mehrzweckraums 17 weitere Kindergartenplätze eingerichtet werden können. Dafür müsste der Raum vorgerichtet und neu ausgestattet werden. Das kostet rund 34 000 Euro. © Egbert Kamprath

Die Stadt Dippoldiswalde ist attraktiv für junge Familien. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres sind Familien mit 71 Kindern in das Stadtgebiet zugezogen. Dem standen nur 38 Kinder gegenüber, deren Familien aus Dippoldiswalde in eine andere Gemeinde weggezogen sind. Das ist für die Stadt insgesamt positiv, bringt aber auch Aufgaben mit sich. Die erste lautet: Die Stadt muss zusätzliche Plätze schaffen in Kinderkrippen und Kindergärten, bei Tagesmuttis und in Schulhorten.

Irena Hoffmann, die als Hauptamtsleiterin für die Kinderbetreuung zuständig ist, stellte dem Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung verschiedene Lösungsmöglichkeiten vor. Ihre Überlegungen wurden auch bestätigt – mit einer Ausnahme. Ein Vorschlag lautete auch, dass Dippoldiswalde künftig keine Kinder aus anderen Gemeinden mehr in seinen Einrichtungen aufnimmt. „Aber das könnte nach hinten losgehen“, warnte Klaus Walter (Freie Wähler) im Stadtrat. Denn derzeit sind mehr Dippser Kinder in anderen Gemeinden untergebracht, als umgekehrt. Wenn also die Nachbarkommunen bei der Betreuung auch dichtmachen würden, zöge Dipps den Kürzeren. Leidtragende wären am Ende die Eltern, weil es für sie manchmal günstiger ist, die Kinder am Arbeitsort betreuen zu lassen, und das dann nicht mehr möglich wäre. Also entschied der Stadtrat mit klarer Mehrheit, dass Dipps bei vorhandenen Plätzen keine Kinder aus anderen Kommunen ablehnt.

Nach heutigen Zahlen werden ab Sommer 2018 42 Plätze fehlen, vorwiegend für Kindergartenkinder. An den Grundschulen in Seifersdorf und Reichstädt werden auch die Hortplätze knapp. Hier wäre es möglich, durch Doppelnutzung von Räumen vormittags für die Schule und nachmittags für den Hort ohne großen Aufwand zusätzliche Plätze zu schaffen.

Schwieriger wird es für Kindergartenkinder. Hier kann die Stadt in Seifersdorf mit vergleichsweise geringem Aufwand 17 Plätze einrichten. Da die Prognose bei Krippenplätzen günstig ist, wäre eine Möglichkeit solche Plätze durch Kindergartenkinder zu belegen. Außerdem ist vorgesehen, dass ab August 2017 eine neue Tagesmutti an den Start geht. Dann entstehen noch mehr Plätze für die ganz Kleinen.

Außerdem gibt es Neubaupläne für die Kita Schmiedeberg. Hier soll geprüft werden, ob gleichzeitig eine Erweiterung möglich ist. Aber dieses Vorhaben muss ebenfalls erst finanziert werden. Falls der Bedarf ganz akut wird, kann sich die Stadtverwaltung als Notlösung auch vorstellen, bei einem Kindergarten Container aufzustellen und auf diesem Weg neue Plätze zur Betreuung ihrer jüngsten Mitbürger zu schaffen.

