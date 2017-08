Kinderschutzbund Zittau warnt vor Spendensammlern „Wir haben mit dieser Spendensammlung nichts zu tun“, betont Geschäftsführerin Katja Schönborn.

Kinderschutzbund-Geschäftsführerin Katja Schönborn bei einer Aktion. © Rafael Sampedro

Zittau. In den vergangenen Wochen hat eine Firma wiederholt telefonisch versucht, im Namen des Kinderschutzbundes Zittau um Spenden zu bitten. Diese dubiose Spendenwerbung erfolge ohne Erlaubnis des Kinderschutzbundes, wie deren Geschäftsführerin Katja Schönborn hinweist. Das Geld sei demnach für einen Hänger mit mobilem Soccerplatz gedacht, der im Gegenzug mit Werbung versehen würde. „Wir haben mit dieser Spendensammlung nichts zu tun“, betont Schönborn. Sie ärgert sich über die damit verbundene Rufschädigung. Bedauerlich sei, dass Firmen und Privatpersonen derart belästigt werden, findet die Geschäftsführerin. Der hiesige Kinderschutzbund befürwortet andere Wege der Spendensuche. „Wir sind für jegliche Unterstützung, zum Beispiel in Form von Spenden, dankbar“, sagt Schönborn. So stellen beispielsweise die „Freunde des Zittauer Theaters“ der Organisation 300 Euro zur Verfügung, damit Kinder aus sozial schwachen Familien das diesjährige Weihnachtsmärchen besuchen können.

Die Arbeit der Sozialarbeiter und Psychologen werde zwar gefördert, aber bestimmte Kosten sind nicht gedeckt oder nicht förderfähig, erklärt sie. Wer von der dubiosen Firma angerufen und um Geld für den Hänger mit mobilem Soccerplatz gebeten werde, sollte dies zurückweisen, rät Schönborn. (SZ/jl)

