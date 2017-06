Kinderschutzbund lädt Familien ein

Der Kinderschutzbund in Dippoldiswalde hat auch für den Juni wieder ein buntes Familienprogramm vorbereitet. Immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr lädt er in sein Familienzentrum ein. Am 8. Juni steht auf dem Programm das Basteln eines Sommerfensterbilds. Für den 15. Juni wird ein Sporttag vorbereitet. Am 22. Juni lautet das Motto „Wir gehen ins Haus der Sinne. Dabei geht es um die Körperwahrnehmung durch Sehen, Riechen oder Schmecken. Am Donnerstag, 29. Juni, steht Spiel und Spaß auf dem Kalender. Eingeladen sind dazu Kinder und ganze Familien. Großeltern und Eltern können im „Offenen Café“ ins Gespräch kommen, während die Kleinen sich austoben. „Jetzt in der wärmeren Jahreszeit haben wir das Spielen nach draußen verlegt. Unser Spielmobil mit seinen Fahrzeugen und bunten Spielen steht auf Böhms Wiese“, sagt Barbara Stanja, die Leiterin des Familienzentrums. (SZ/fh)

zur Startseite