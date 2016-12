Kinderschänder als Jugendtrainer

Greg Clarke, Chef des britischen Fußballverbands FA, spricht von der „größten Krise“, die der britische Fußball je erlebt habe. © dpa

Der Missbrauchsskandal im britischen Fußball droht, größere Ausmaße anzunehmen als bisher befürchtet. Nachdem in den letzten Wochen eine Reihe von ehemaligen Fußballprofis an die Öffentlichkeit gingen und berichteten, in ihrer Jugend sexuell missbraucht worden zu sein, melden sich weitere Opfer. Bei den Polizeibehörden gingen bisher mehr als 250 Anrufe von Opfern ein. Der britische Kinderschutzbund NSPCC richtete ein Sorgentelefon ein. NSPCC-Chef Peter Wanless spricht von einem „beunruhigenden Ausmaß des Kindesmissbrauchs im Sport“. Binnen einer Woche hatte die NSPCC über 860 Anrufe von Missbrauchsopfern erhalten und 60 Fälle davon an die Polizei übergeben. Greg Clarke, Chef des britischen Fußballverbands FA, spricht von der „größten Krise“, die der britische Fußball je erlebt habe.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte Andy Woodward vor gut zwei Wochen. Der 43-jährige Ex-Fußballprofi enthüllte in einem Interview mit dem Guardian, wie er als Elfjähriger zum Klub Crewe Alexandra kam. Der galt damals als Talentschmiede, weil dort Barry Bennell arbeitete, einer der besten Jugendtrainer des Landes.

Der Jugendtrainer als Kinderschänder. Barry Bennell hatte Woodward von Anfang an und über eine lange Zeit sexuell missbraucht. Mit einer Mischung aus Gewalt, Verlockungen und Drohungen stellte Bennell sicher, dass sein Opfer ihn nicht verriet. „Er hatte mich total im Griff“, so Woodward. Anvertrauen konnte er sich niemandem. Die Schande war zu groß. Dabei war es im Klub durchaus bekannt, dass Bennell auf kleine Jungs stand.

Die Enthüllungen des Verteidiger-Talents, dessen Fußballkarriere wegen der seelischen Folgen des Missbrauchs zerbrach, erregten großes Aufsehen und führten dazu, dass andere Fußballspieler an die Öffentlichkeit gingen. Ian Ackley, der ebenfalls bei Crewe trainiert hatte, meldete sich und klagte Bennell an: „Es war die ganze Bandbreite des Missbrauchs. Es gab keine Limits für ihn.“

Bennell ist bisher dreimal wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu insgesamt 15 Jahren Haft verurteilt worden. Zurzeit steht er wieder unter Anklage wegen eines Missbrauchs eines 13-jährigen Jungen in acht Fällen. Er wurde vor einigen Tagen aufgrund eines angeblichen Selbstmordversuchs ins Krankenhaus eingeliefert. Der Mann, der sich selbst vor Gericht einst als „Monster“ bezeichnete, ist nicht der einzige Jugendcoach, der sich an seinen Schutzbefohlenen verging. Die Namen von mindestens zwei weiteren pädophilen Fußballtrainern wurden ins Spiel gebracht.

Die allermeisten der bekannt gewordenen Fälle stammen aus den 80er- und 90er-Jahren. Seitdem hat sich viel verändert im Fußball. Jugendtrainer müssen ein tadelloses Führungszeugnis haben, und in den Vereinen der FA gibt es rund 8 500 Personen, die mit der Absicherung des Kindeswohls beauftragt sind. Und doch kann man nicht sicher sein, dass sich Schandtaten nicht auch heute noch wiederholen.

zur Startseite