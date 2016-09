Kindersachen für den Winter Eine der größten Börsen der Region öffnet am Donnerstag wieder. Der Ansturm war schon bei den Verkäufern groß.

© Symbolfoto: Rafael Sampedro

Die Organisatoren der Kindersachenbörse können einen neuen Rekord verbuchen. Die Plätze für Verkäufer waren für die Börse in diesem September schon innerhalb von neun Stunden weg. 150 Eltern bringen in diesem Herbst wieder die Herbst- und Wintersachen ihrer Kinder in die alte Schule nach Großnaundorf. Dort sollen sie innerhalb von drei Tagen verkauft werden.

Die Kindersachenbörse ist eine der größten in der Region. 300 Mütter und Väter haben sich inzwischen bei Lydia Haase und Kathrin Müller registrieren lassen und ihre E-Mail-Adresse hinterlegt. Sie werden informiert, ab wann sie sich für die Börse anmelden können. Normalerweise dauert es schon zwei bis drei Tage, bis die Plätze dann alle belegt sind. Dieses Mal war es anders. „Das ist wirklich Wahnsinn“, sagt Organisatorin Kathrin Müller.

Die Kunden kommen aus der gesamten Region und stehen zum Start der Börse am Donnerstag teilweise schon lange vor Eröffnung vor der verschlossenen Tür. Sie kaufen, was noch brauchbar ist und andere aussortiert haben, weil es zum Beispiel zu klein geworden ist. Schuhe gibt es, Hosen, Pullover, Bücher, Spielsachen und vor dem Winter auch immer wieder dicke Schneekleidung, die besonders beliebt ist.

Die Großnaundorfer organisieren die Börse im Ehrenamt und spenden einen Teil des Erlöses an den Kindergarten und die Kirchgemeinde. Pro Börse kommen so rund 3 000 Euro zusammen. Die Kindersachenbörse an der Pulsnitzer Straße 1 öffnet Donnerstag und Freitag 9 bis 18 Uhr und Sonnabend 9 bis 12 Uhr. (SZ/pre)

