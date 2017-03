Kinderpsychiatrie legt Pause ein Für die Einrichtung in Kamenz sind zwei Ärzte ausgefallen. Das kann nicht kompensiert werden.

Die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Macherstraße in Kamenz ist derzeit geschlossen. Es fehlt am Fachpersonal, heißt es. © Matthias Schumann

Erst vor ein paar Tagen war in der SZ über die Schwierigkeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu lesen. Über den Mangel an Fachärzten und lange Wartezeiten für Betroffene.

Hat diese Misere jetzt auch die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie auf der Macherstraße in Kamenz eingeholt? Vor gut sieben Jahren wurde sie eingeweiht, als Außenstelle des Sächsischen Krankenhauses Arnsdorf. Fast 2,2 Millionen Euro wurden investiert. Nun beobachtete Anwohnerin Jana Sievert, dass dort kaum noch Betrieb ist, das die Klinik derzeit offenbar geschlossen ist. Solche Einrichtungen seien doch aber sehr wichtig, zumal sie erst kürzlich gelesen habe, dass die Kapazitäten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Arnsdorf und Kamenz nicht mehr ausreichen würden.

Kein dauerhafter Zustand

Zunächst bestätigt Verwaltungsdirektor Matthias Grimm vom Sächsischen Krankenhaus in Arnsdorf, dass die Beobachtung richtig und die Klinik derzeit nicht in Betrieb ist. Er gibt aber zugleich Entwarnung und versichert, dass es kein dauerhafter Zustand bleiben werde: „Es ist nur vorübergehend.“ Da sei die Schwangerschaft einer Fachärztin zu berücksichtigen, die damit momentan nicht zur Verfügung steht. Dann kam aber auch noch hinzu, dass ein Facharzt verunglückte und für längere Zeit ausfallt. Deshalb sei die Außenstelle in Kamenz derzeit geschlossen: „Um den Facharztstandard sicherzustellen, erfolgt die Versorgung der tagesklinischen Patienten der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Kamenz vorübergehend in Arnsdorf“, lässt die Klinik wissen. Die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) der Klinik in Kamenz sei wie gehabt geöffnet. Der Ausfall von zwei Ärzten habe sich für die Tagesklinik nicht ohne Weiteres kompensieren lassen. Da gebe es keine Reserven. Der Verwaltungsdirektor versichert aber, dass spätestens Ende März die Patienten wieder in Kamenz versorgt werden können. An der Außenstelle und damit an der wohnortnahen Betreuung halte Arnsdorf auf jeden Fall fest. Aber auch die Arnsdorfer Einrichtung spüre den Engpass beim Fachpersonal. Der Mangel sei nicht nur in Sachsen, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum ein Problem, erklärt Grimm. Der Behandlungsbedarf sei da, könne aber nicht gedeckt werden. Er sei auch wenig optimistisch, dass sich das ändern wird und glaube kaum, dass sich mehr Nachwuchs für diese kleine Sparte motivieren lasse.

