Gerichtsbericht Kinderpornos bei Frührentner gefunden Ein 56-Jähriger soll Mitglied eines internationalen Tauschrings gewesen sein. Vor Gericht schweigt er.

Dem Angeklagten ist das Verfahren mehr als unangenehm. Blass und in sich zusammengesunken sitzt er neben seinem Verteidiger. Seine Stirn hat er in die rechte Hand gestützt. Es wirkt, als wolle er sich so gegen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft abschirmen, denn diese beschuldigt ihn immerhin des mehrfachen Erwerbs, Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Laut Anklage soll der Deutsche, der in einem Ort in der Sächsischen Schweiz lebt, zwischen 2010 und 2014 Dutzende Videos und Bilddateien kinderpornografischen Inhalts innerhalb eines Internettauschrings erhalten, aber auch an Dritte weitergeleitet haben.

Am Amtsgericht in Pirna schweigt er zu den Anschuldigungen, wirkt bestürzt. Weil die Vorwürfe haltlos sind, oder weil er erwischt wurde?

Im Moment sprechen die Fakten eher für Letzteres. Bei einer Durchsuchung im Frühjahr 2015 wurden im Haus des Angeklagten über 80 Datenträger von der Polizei beschlagnahmt, darunter internetfähige Handys, Laptops, Tablet-Computer, externe Festplatten, CDs und USB-Speichersticks.

Deren Auswertung hatte ergeben, dass auf fünf Geräten strafbares Material gespeichert war. So fanden die Ermittler auf einem Tablet-Computer, der mit einem Google-Konto auf den Namen des Angeklagten eingerichtet worden war, Dutzende Bilder, die Mädchen unter 14 Jahren bei verschiedenen sexuellen Handlungen mit Erwachsenen zeigen. Aber auch Videos mit ähnlichen Inhalten konnten sichergestellt werden. Auf insgesamt fünf Speichermedien, die alle dem Frührentner zugeordnet werden konnten, waren die Beamten fündig geworden. Auf vier weiteren Geräten fanden sich ebenfalls verfahrensrelevante einschlägige Daten. Sie waren ihm aber nicht eindeutig anzulasten.

Ins Blickfeld der Kriminalpolizei war der 56-jährige Vater von zwei Kindern geraten, als Ende 2014, Anfang 2015 gegen einen Mann aus Thüringen ermittelt wurde. Dieser hatte mehrere E-Mails mit kinderpornografischen Anhängen an eine E-Mail-Adresse geschickt, die dem Angeklagten gehörte. Mutmaßlich ist der Mann aus Thüringen der Hersteller eines Teils der strafbaren Bilder.

Da der Angeklagte zu den Vorwürfen keine Stellung nimmt, müssen an zwei zusätzlichen Verhandlungstagen weitere Ermittlungsbeamte gehört werden. Daneben soll ein Gutachter für digitale Forensik genaue Auskunft darüber geben, wann und von wem der Beschuldigte die Bilder und Videos erhalten hat und ob und an wen er sie weiterverschickt hat. Auch muss geklärt werden, ob dritte Personen Zugriff auf den Internetanschluss oder die Computer des Mannes hatten.

Der Prozess wird fortgesetzt.

