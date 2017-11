Kindermärchen im Theater Am Sonnabend feiert in Zittau eine lustige Zauberposse Premiere. Was am Wochenende sonst noch los ist, findet man im sz-veranstaltungskalender.com.

Kater Maurizio und Rabe Jakob stellen sich Zauberer Beelzebub Irrwitzer und Geldhexe Tyrannja entgegen. © pawel sosnowski

Seit 1989 erfreut Michael Endes Buch „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ große und kleine Leser in aller Welt, denn das Buch wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Die spannende Geschichte über zwei Tiere, die die Welt mutig vor den Machenschaften der Menschen beschützen, unterhält und fasziniert seit Jahren Zuschauer jedes Alters auf den Theaterbühnen. In dieser Spielzeit ist die Zauberposse mit der mitreißenden Musik von Levente Gulyás zum ersten Mal in Zittau zu erleben – als Zauberposse mit Musik in drei Akten.

Die Geschichte: Das Soll an bösen Taten nicht erfüllt, der höllische Gesandte vor der Tür – das Jahr läuft gar nicht gut für den Zauberer Beelzebub Irrwitzer. Auch seiner Tante, der Geldhexe Tyrannja Vamperl, ergeht es nicht besser. Also raufen sich die beiden Streithähne am letzten Tag des Jahres zusammen, um den sagenhaften satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch zu brauen, der ihnen auf einen Schlag alle bösen Wünsche erfüllen kann. Nur der Kater Maurizio di Mauro und der Rabe Jakob Krakel, beide Spione vom Hohen Rat der Tiere, stellen sich den finsteren Machenschaften ihrer Besitzer entgegen – und erhalten dabei sogar Schützenhilfe von einem waschechten Heiligen! Werden sie das Treiben der Magier aufhalten können?

Die Premiere des Stücks startet am Sonnabend, 18 Uhr. Im Theater Zittau gibt es danach 23 Vorstellungen bis zum 29. Dezember, in Görlitz zehn Vorstellungen vom 6. bis 10. Dezember. Generell sind nur noch Restkarten zu haben.

