Kinderlieder in der Telux Beim ersten Kindermusikfestival in der Oberlausitz finden auch in Weißwasser Konzerte und ein Workshop statt.

Die Oberlausitzer Kinderliedermacherin Beate Tarrach – hier mit ihrem Partner Reinhard Simmgen – hat die künstlerische Leitung beim Festival und kommt auch nach Weißwasser. © momentphoto.de/bonss

Die „Garage – Orte der Soziokultur“ ist noch nicht in die Telux in Weißwasser umgezogen, da wird ihr neues Domizil bereits für die erste größere Veranstaltung genutzt. Am 3. Februar finden dort im Rahmen des Oberlausitzer Kindermusikfestivals gleich drei Veranstaltungen statt. Wie der Name schon sagt, steht dabei die Musik für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter im Mittelpunkt.

„Kinderliedermacher aus dem gesamten deutschsprachigen Raum kommen geballt in die Oberlausitz. Das ist eine coole Geschichte“, sagt Timo Schutza von der Garage. Vom 2. bis zum 4. Februar werden an sieben Orten im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien – von Löbau über Görlitz und Bautzen bis hin zu Hoyerswerda und Weißwasser – Mitmachkonzerte, Workshops und Veranstaltungen für die ganze Familie durchgeführt. Bundesweit gibt es derartige Festivals schon lange, aber in der Oberlausitz zum ersten Mal, erklärt Maik Kutschke von der Garage.

Drei der insgesamt 26 Veranstaltungen finden am 3. Februar in Weißwasser statt. Den Anfang macht von 10 bis 11 Uhr das Mitmachkonzert „Sing mir eine Geschichte“ mit gleich vier Künstlern. Dafür seien Kitas und Grundschulen direkt eingeladen worden, sagt Timo Schutza. Die künstlerische Leitung liegt wie beim gesamten Festival nicht bei der Garage, sondern bei Beate Tarrach aus Kubschütz. „Wir bieten den Saal und kümmern uns um die Technik und den logistischen Ablauf“, erklärt er. Von 13 bis 15 Uhr findet der Workshop „Mit Kindern musizieren“ statt, der sich an Erzieher und Pädagogen richtet.

Passend zu den beiden zentral organisierten Veranstaltungen hat die Garage für 17 Uhr ein Familienkonzert mit dem Cottbuser Liederpoeten „Pittkunings“ auf die Beine gestellt. „Wir wollen, dass Familien gemeinsam zu dem Konzert gehen können“, erklärt Timo Schutza die Idee hinter der eigenen Veranstaltung. Weil die übrigen Angebote tagsüber stattfinden, wenn die meisten Eltern noch arbeiten sind, ist das Konzert auf den Vorabend gelegt worden. Dieses stellt damit gleichzeitig die Abschlussveranstaltung des Festivals für Weißwasser dar.

Das Familienkonzert beginnt am 3. Februar, 17 Uhr. Einlass ist 16 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder zwei Euro und für Erwachsene drei Euro.

