Kinderkrippe wird ausgebaut Aufatmen im Hohnsteiner Ortsteil Rathewalde. Die Umbauarbeiten im Prall gefüllten Krippenbereich der Kindertagesstätte Amselnest gehen gut voran.

Hohnstein. Der Krippenbereich im Rathewalder Kindergarten Amselnest platzt aus allen Nähten. Aus diesem Grund lässt die Stadt Hohnstein derzeit einiges in der Einrichtung umbauen. So werden unter anderem zwei Wände durchbrochen, um neue Türen einzusetzen. Außerdem wird das Krippenbad umgebaut. Bis Weihnachten sollen zumindest die neuen Türen eingebaut sein. Darüber hinaus schließen sich noch Malerarbeiten an. Außerdem muss der Fußboden in diesen Bereichen erneuert werden. Im Krippenbad muss unter anderem die Sanitärinstallation neu verlegt werden. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf etwa 10 200 Euro. Ein Teil davon kann die Stadt über Zuschüsse finanzieren. (SZ/aw)

