Kinderkram um Kinderwagen Ein Hausmeister soll eine Mieterin beleidigt haben. Wohl eher eine Sache für den Friedensrichter. Doch nicht bei diesem Angeklagten.

An abgestellten Kinderwagen entzündet sich immer wieder Streit in einem Meißner Mietshaus. Der mehrfach vorbestrafte Hausmeister ist nicht geeignet, den Streit zu schlichten. Im Gegenteil. © Symbolfoto: Nikolai Schmidt

Die Zeugin hat große Angst vor dem Angeklagten. Das ist auch kein Wunder. Zwar ist die Straftat, die dem 43-jährigen Meißner diesmal vorgeworfen wird, relativ harmlos. Doch der Mann hat einiges auf dem Kerbholz. 23 Mal saß er schon vor Gericht, zuletzt im Juli vorigen Jahres. Da hatte er vom Balkon seiner Wohnung einen Teller in Richtung von Polizisten geworfen. Später bedrohte er die Beamten sogar mit einer Pistole. Das war zwar nur eine Schreckschusswaffe, doch das wussten die Polizisten nicht. Das Sondereinsatzkommando war schon angefordert worden, aber noch nicht vor Ort. Nur den schlechten Lichtverhältnissen damals war es zu verdanken, dass die Meißner Polizisten nicht schossen. Der arbeitslosen Maurer, der von Arbeitslosengeld II lebt, schon mehrfach im Gefängnis saß und früher auch Drogen nahm, wurde damals wegen versuchter Körperverletzung und Bedrohung zu einer Haftstrafe von elf Monaten verurteilt, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die neue Tat geschah fast auf den Tag genau drei Monate später, also in der Bewährungszeit. So ein Mann ist wohl für den Vermieter, der auch mal für die NPD im Landtag saß, der richtige als Hausmeister.

Nun sitzt der Hausmeister vor Gericht. Diesmal wird dem Meißner Beleidigung vorgeworfen. Er soll einen Mann übel beleidigt haben, wobei „Hosenpisser“, noch die freundlichste Bezeichnung war. Der Angeklagte gibt zu, dass es in dem Haus in Meißen des Öfteren zu Streitigkeiten käme. Die entzündeten sich an solchen Sachen wie Kinderwagen oder Müll im Hausflur. Die Frau, die heute Zeugin ist und deren Freund er beleidigt haben soll, habe ihm den Stinkefinger gezeigt. Er habe das auch fotografiert, jedoch keine Anzeige erstattet. „So was mache ich nicht. Aber ich muss mir doch nicht alles gefallen lassen von diesen Leuten“, sagt er.

Der Geschädigte erzählt, dass ihn der Angeklagte im Hausflur abgefangen habe. Er soll wohl verärgert gewesen sein, dass er sich beim Vermieter über ihn beschwert habe. „Er hat mich nicht vorbeigelassen, schubste mich, kam mir dann hinterher und hat mich auf der Straße übel beleidigt“, sagt der 34-Jährige aus. Die Situation sei schon bedrohlich gewesen, zumal er seine kleine Tochter auf dem Arm hatte. Auch im Gerichtssaal bedroht der Angeklagte den Zeugen. Dessen Freundin, die in Abwesenheit des Angeklagten vernommen wird, sagt noch ganz anderes aus. „Er hat mich nicht nur beleidigt und fotografiert, er sagte auch, dass ich mich verpissen solle und auf die Fresse kriegen würde. Er wollte mich verprügeln, sagte, dass er mich auf den Bordstein klatschen würde“, so die Zeugin. Für sie hat die Sache bald ein Ende. Sie, die die Nichte des Vermieters ist, wird im April aus dem Haus ausziehen.

Kinderkram ist das alles für den Vermieter, eine Sache für den Friedensrichter, sagt der 51-Jährige als Zeuge. Stimmt, aber nicht bei einem Angeklagten mit einem solchen Vorstrafenregister und der unter Bewährung steht. Dennoch will der Richter das Verfahren einstellen, wenn sich der Angeklagte entschuldigt. Dies sei besser für den Frieden im Haus. Doch der Staatsanwalt spielt nicht mit, fordert eine Geldstrafe von 1 200 Euro. So wird der Angeklagte wegen Beleidigung zwar verurteilt, jedoch nur zu einer Geldstrafe von 300 Euro. „Man muss ja froh sein, wenn bei Ihnen nichts Größeres mehr passiert“, sagt der Richter. Auf die laufende Bewährung des Angeklagten hat das Urteil keine Auswirkungen. Sie wird deswegen nicht widerrufen.

