Kinderklinik bekommt neue Chefärztin Dr. Katalin Müller tritt im März 2018 die Nachfolge von Dr. Hans Christian Gottschalk an und soll so eine Lücke in der Versorgung der Kinder in Görlitz und Region schließen.

Die Neue am Klinikum ab März nächsten Jahres: Katalin Müller. © Klinikum

Görlitz. Dr. Katalin Müller leitet ab dem 1. März 2018 als Chefärztin die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Städtischen Klinikum Görlitz. Der Aufsichtsrat stimmte der Ernennung der 38-Jährigen am Freitag zu. Frau Dr. Müller ist Fachärztin für Kinderheilkunde mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie (Kinderneurologie). Sie tritt die Nachfolge von Chefarzt Dr. Hans-Christian Gottschalk an, der in den Ruhestand geht. Mit der Gewinnung von Dr. Katalin Müller schließt das Klinikum Görlitz eine wichtige Lücke in der Versorgung von Kindern mit neurologischen Erkrankungen in der Region. Dr. Katalin Müller erhielt ihre Approbation 2004 an der Semmelweis-Universität Budapest. Im Anschluss absolvierte sie bis 2010 ihre vollständige Weiterbildung zur Fachärztin für Kinderheilkunde am Budapester Universitätsklinikum. Ihre Schwerpunktweiterbildung Neuropädiatrie absolvierte sie erfolgreich am Universitätsklinikum und am Zentrum für Kinderneurologie des Landeskrankenhauses in Mainz, wo sie derzeit noch tätig ist. (szo)

zur Startseite