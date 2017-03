Kinderkleidung aus zweiter Hand Von Eltern für Eltern: Der Kreischaer Markt bietet am Sonnabend ein großes Sortiment.

Am Sonnabend gibt es in Kreischa eine Kleiderbörse für Kindersachen. © Marko Förster

Die Grund- und Oberschule Kreischa öffnet am Sonnabend, 18. März, ihre Pforten für die Kinderkleiderbörse. Der seit 15 Jahren organisierte Kindermarkt findet von 9.30 bis 12 Uhr in der Schule statt. Auch Kaffee und ein Kuchenbuffet werden angeboten. Dieses bereitet der Elternrat des Kindergartens vor, sagt Anja Wohlfahrt, eine der Veranstalter. Das Organisationsteam besteht zwar nur aus sechs Frauen, aber es kommen sowohl beim Aufbau als auch beim Abbau viele Helfer, teilt Anja Wohlfahrt mit. Die Börse wird halbjährlich durchgeführt. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Verkauft wird alles, von der Kleidung und den Schuhen bis zu Fahrrädern, Spielzeug und Kinderwagen. Auch für Schwangere ist immer etwas dabei. Die angebotene Kleidung entspricht der jeweiligen Saison.

Im Unterschied zu einem Flohmarkt müssen die Kunden der Secondhand-Börse nicht das Passende unter Kleiderhaufen hervorkramen. Stattdessen ist alles nach Größen sortiert, erzählt Anja Wohlfahrt. Zehn Prozent des gesamten Gewinns werden immer an den Förderverein der Oberschule gegeben. Die anderen 90 Prozent gehen an die Händler. Das Organisationsteam würde gern ab dem nächsten Jahr die Kinderkleiderbörse an neue junge Mütter weitergeben. Die Veranstalter sind bereit, denen ihre Erfahrungen mitzuteilen.

Interessierte können sich an kinderboerse@gmx.de wenden, sich die Websiteanschauen oder einfach vorbeikommen.

zur Startseite