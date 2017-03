Kinderkleiderbasar im Geflügelhof

Beim Kinderbasar im Großenhainer Geflügelhof wechseln Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Schuhe, Spielzeug, Kinderwagen, eben alles, was Kinder und Babys so brauchen, ihre Besitzer. Alle Interessierten sind für Freitag, den 31. März, und Sonnabend, den 1. April, jeweils von 9 bis 18 Uhr an die Wildenhainer Straße 110 eingeladen. Getrödelt wird in der Halle links neben dem Bauernladen (parken nur auf den ausgewiesenen Parkflächen). Infos unter Facebook „Großenhainer Kinderkleiderbasar“, anita_rothe@yahoo.de (SZ)

