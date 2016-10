Kinderheim wird umgeplant An der Uferstraße soll ein Neubau entstehen. Doch weil die Finanzierung wackelt, wird das Haus nun wohl kleiner.

Eigentlich sollten schon in diesem Herbst die Bauarbeiten für ein neues Kinderheim an der Ecke Uferstraße/Franz-Schubert-Straße in Freital-Potschappel beginnen. Doch daraus wird nichts. „Der Landkreis hat weiter Interesse an der Einrichtung“, sagt der Geschäftsführer des Kinder- und Jugendhilfeverbundes (KJV), Tobias Schmieder. „Aber er wartet auf Mittel vom Land.“ Der KJV will das Kinderheim bauen und später betreiben, der Landkreis soll sich an der Finanzierung beteiligen. Zuletzt waren Baukosten von 2,6 Millionen Euro im Gespräch. Eine Million wollte der KJV tragen. 1,2 Millionen Euro hatte wohl der Freistaat zugesagt. 400 000 Euro wollte der Landkreis beisteuern.

Entstehen sollten ursprünglich zwei miteinander verbundene Einrichtungen: ein Heim mit zehn Plätzen für Kinder und Jugendliche aus schwierigen familiären oder sozial benachteiligten Verhältnissen sowie zehn Plätze für die sogenannte Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, die sofort aus Familien herausgenommen werden müssen. Ringsum war ein umzäuntes Außengelände für Sport, Spiel und Kleintiergehege geplant.

Schmieder schlägt nun vor, noch einmal umzuplanen und ein kleineres Heim zu bauen – mit nur etwa zwölf Plätzen. Der Vorteil: Der Landkreis wäre zur Finanzierung nicht mehr auf die Fördermittel des Landes angewiesen und es könnte mit dem Bau gestartet werden. In zwei Wochen soll es dazu ein Gespräch im Landratsamt geben. „Der Bedarf an Plätzen ist immer noch da“, sagt Schmieder. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die untergebracht werden müssen, steigt seit Jahren überall an. Die vorhandene Platzzahl reicht längst nicht mehr aus. (SZ/win)

