Kinderhaus plant Räuberhöhle Die Einrichtung in Struppen hat einige Bauwünsche an die Gemeinde.

© dpa

Struppen. Im Kinderhaus in Struppen stehen im kommenden Jahr einige Baumaßnahmen an. Leiterin Alexandra Harzbecker informierte im jüngsten Gemeinderat darüber, welche Projekte in der Kita konkret in den Haushalt 2017/18 aufgenommen werden sollten. Zum einen wünscht sich der Kindergarten eine sogenannte Räuberhöhle. Auf dem Gelände des Kinderhauses steht eine alte Gartenlaube, die sich dafür eignen würde. „Allerdings fehlen Türen und Fenster, außerdem muss neu geputzt werden“, sagt die Leiterin. Nach den Bauarbeiten sollen die Kinder dort an Werkbänken mit Holz und anderen Materialen arbeiten können. Geplant ist außerdem ein Sonnenschutzsegel für rund 2 000 Euro, das über den Sandkästen installiert werden soll. Der Sand in den Kästen soll außerdem ausgetauscht werden. „Auf dem Gelände streunen Katzen herum, die die Sandkästen als Toilette nutzen“, begründet Alexandra Harzbecker die Maßnahme. Schließlich braucht das Kinderhaus auch einen neuen Schrank, um Matratzen zu verstauen. Kämmerin Kerstin Seifert nahm die Wünsche in den Haushaltsentwurf für die nächsten beiden Jahre auf. (SZ/nr)

zur Startseite