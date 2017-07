Kindergarten und Hort werden teurer Die Elternbeiträge steigen im kommenden Jahr erneut. Damit ist Riesa am Maximum angelangt.

Die Eltern müssen ab 2018 noch tiefer in die Tasche greifen.

Wer sein Kind in Krippe, Kindergarten oder Hort betreuen lässt, wird im kommenden Jahr noch eine Schippe drauflegen müssen. Wer die Betreuung neun Stunden lang in der Krippe nutzt, bezahlt derzeit 199,25 Euro im Monat. Ab 1. Januar 2018 wird die 200-Euro-Marke geknackt. Dann werden die Eltern von unter Dreijährigen rund 213 Euro im Monat für die gleiche Leistung zahlen müssen. Für Kita-Kinder werden aktuell 114,15 Euro fällig, bald werden es 135,25 Euro sein. Für Schulkinder, die den Hort besuchen, werden derzeit knapp 70 Euro berechnet. Ab dem neuen Jahr verteuert sich der Betrag noch einmal um rund fünf Euro. Schon zum 1. Januar dieses Jahres hatte die Stadt die Preise angezogen. Die aktuellen Zahlen wurden jetzt veröffentlicht.

Hintergrund der Kostensteigerung ist ein Stadtratsbeschluss aus dem Vorjahr. Ursprünglich wollte die Verwaltung eine stufenlose Erhöhung auf das Niveau, das nun ab dem kommenden Jahr gilt. Doch schließlich hatte man sich auf den Kompromissvorschlag der CDU/FDP-Fraktion geeinigt und mehrheitlich die schrittweise Erhöhung beschlossen.

Die Stadt erhebt die Elternbeiträge auf Basis der Betriebskosten für Personal (Gehälter), Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung, Instandhaltung, pädagogische Mittel. Ein Krippenplatz kostet Stand 2016 insgesamt rund 927 Euro, ein Kindergartenplatz rund 450 Euro und ein Hortplatz 250 Euro. Ein Fünftel bis etwa ein Drittel dieser Kosten zahlen die Eltern. Bei Hort und Kindergarten können die Kommunen maximal 30 Prozent der Betriebskosten von den Eltern verlangen.

In den Krippen sind es maximal 23 Prozent. So legt es das sächsische Kita-Gesetz fest. Bei allen drei Einrichtungsarten ist Riesa nach der nächsten Erhöhung bei den Maximalwerten angekommen. Einen noch größeren Prozentanteil kann die hiesige Stadtverwaltung demnach nicht von den Eltern verlangen. Steigen können die Kosten dennoch weiter. Dann nämlich, wenn die Betriebskosten insgesamt weiter steigen. Mit rund drei Prozentpunkten die größte Preissteigerung müssen in Riesa von diesem zum nächsten Jahr die Eltern von Kindergartenkindern hinnehmen.

Neben Riesa werden die vorgegebenen Prozentsätze von sechs weiteren Kommunen im Landkreis ausgereizt. Coswig wollte offenbar nicht zu diesen Gemeinden gehören und legte Elternbeitragssätze von 22,99 Prozent für die Krippe beziehungsweise 29,99 Prozent für den Kindergarten fest. Was die Elternbeiträge in Euro-Summen angeht, liegt Riesa im oberen Mittelfeld der Kosten.

Die Träger, wie in Riesa etwa der Sportclub, der ASB oder die Diakonie, müssen zusätzlich ein bis fünf Prozent zu den Kosten beitragen. „Der Freistaat gibt pro Platz eine Pauschale, die Stadt Riesa kommt für den großen Rest auf, der dann so um die 35 bis 40 Prozent liegt“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler.

Als weiterer Kostenpunkt für die Einrichtungen könnte in Zukunft noch die Bezahlung der Küchenkräfte dazukommen. Die werden derzeit noch von den Städten bezahlt. „Zu den Küchenkräften laufen derzeit Gespräche zwischen Kultusministerium, den Kommunen und den Trägern, denn das ist kein spezielles Riesaer Problem. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dazu nichts zu verkünden“, sagt Uwe Päsler.

