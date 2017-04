Kolumne Wellers Woche Kindergarten Stadtrat Von Briefeschreibern, Politikern und fast richtigen Erwachsenen.

Stadtratsitzung im November 2016. © Archivbild: Rene Meining

So eine Kooperation ist nicht einfach. Schon der sperrige Name. Dann diese ständigen Streitereien unter Linken, Grünen und SPD. Und immer bekommt die SPD auf die Mütze. Erst bekam die Parteiführung einen bösen Brief von den Grünen, weil sie mit dem Agieren der SPD-Fraktion nicht einverstanden waren. Wenige Wochen später flatterte ein Schreiben der Linken bei der SPD-Führung ein. Wieder war die Fraktion Stein des Anstoßes.

Erniedrigend, gemein und eine Art Vertrauensbruch, sich bei der Parteiführung zu beschweren, dachte sich SPD-Fraktionschef Christian Avenarius. Nun schlug er zurück. Also, das eigentliche Ansinnen ist, zu zeigen, wie man als gestandener Politiker mit schwierigen Situationen umgeht. Also, ganz erwachsen und so. Deshalb schrieb Avenarius jetzt den Fraktionschefs von Linken und Grünen eine Mail. Dieses Mal wird um die Bettensteuer gestritten, aber egal.

In der Mail (ging über Umwege auch bei mir ein), wirft Avenarius den Grünen „massiven Kooperationsbruch“ vor. „Wie sollen wir nun aus der Sache wieder herauskommen? Soll nun die SPD den Kooperationsausschuss einberufen? Oder Briefe mit Treueschwurforderungen an die Parteileitung schreiben und an die Medien geben? Oder an die Landtagsfraktionsvorsitzenden herantreten, um die grünen Stadträte unter Druck zu setzen?“ Er schlägt vor, stattdessen zu reden. Mensch, gute Idee!

Aber nach den Zeilen fragt man sich, wer mit einem beleidigten, auf den Boden stampfenden Jungen über Politik sprechen will. Guter Ansatz, ging aber leider nach hinten los. Die gesamte Krabbelgruppe sofort zurück in die Kita. Erst Benehmen lernen, dann dürft ihr vielleicht mal wieder versuchen, Politik zu machen. Heute geht es jedenfalls ohne Abendbrot ins Bett.

