Kindergarten bekommt neuen Spielplatz

Der Rabenauer Stadtrat hat vor Kurzem in seiner Sitzung einen umfangreichen Bauauftrag vergeben. Es geht um neue Außenanlagen für den Kindergarten in Oelsa. Der gesamte Spielplatz soll komplett umgestaltet werden. Außerdem wird der Zaun so versetzt, dass der Gartenbereich zukünftig größer ist. Dafür hatte Rabenau bereits vor einiger Zeit ein Stück Wiese hinzugekauft.

Geplant sind neue Wege, Sandkästen, Spielgeräte und Bänke. Alles soll weitestgehend aus Holz gestaltet sein. Überhaupt werde der neue Spielplatz sehr naturnah angelegt, heißt es aus dem Rathaus. Zudem plane man, einen separaten Spielbereich für die Krippenkinder zu bauen. Die Arbeiten, ausgeführt vom Unternehmen Lockwitzer Landschaftsbau, sollen Mitte April beginnen und bis Ende Juni dauern. Die Kosten liegen bei 180 000 Euro. Das Haus war bereits zweimal erweitert worden, zuletzt im vergangenen Jahr. Der Spielplatzbau ist nun die letzte Maßnahme. (hey)

