Kindergarten bald wieder nutzbar Die Bauleute legen sich nach dem Wasserschaden ins Zeug, damit die Kinder in Ehrenberg einziehen können. Ein Problem bleibt.

Alles neu in der Kita Ehrenberg nach dem Wasserschaden. Frank Rentsch spachtelt die Löcher in den neuen Trockenwänden aus. © Dirk Zschiedrich

Die Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte Traumzauberland im Hohnsteiner Ortsteil Ehrenberg haben sich in ihrem Ausweichquartier gut eingerichtet. Zum Glück mussten sie nicht weit umziehen, sondern konnten innerhalb des Hauses Räume nutzen. Doch es bleibt eben ein Notquartier. Das musste bezogen werden, weil in der Nacht zum 26. Juni innerhalb weniger Minuten die Kita unter Wasser stand. Das kam bei Starkregen über die angrenzenden Felder, flutete den Sportplatz, den Spielplatz und das Erdgeschoss des Hauses. Für die Kita eigentlich nichts Neues. Bislang drang das Wasser allerdings immer über die Abwasserschächte ein. Das Problem konnte die Stadtverwaltung Hohnstein als Eigentümer des Hauses, in dem sich die Förderschule und die Kindertagesstätte befinden, beheben.

Noch keine Lösung gibt es allerdings, falls das Wasser wieder in die tiefer liegende Kindertagesstätte strömt und dann dort an die 20 Zentimeter hoch steht und viel Schaden anrichtet, so wie eben im Juni. Die Inventarversicherung des Arbeiter-Samariter-Bundes als Träger der Einrichtung habe sehr zügig den kompletten Ersatz der Möbel zugesichert, sodass die Erzieherinnen bereits eine Möbelbestellung aufgeben konnten, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Die Mitarbeiter vom Ehrenberger Landservice haben zügig den Spielplatz wieder instand gesetzt, damit kann dieser auch wieder genutzt werden.

Allein in den Räumen wartet noch Arbeit auf die Handwerker. Der Fußbodenbelag wurde schnell entsorgt und die Entwässerungsrohre gespült. Danach hatten die Trockengeräte einiges zu leisten. Inzwischen konnten die wieder abgebaut werden. Fliesenleger, Maler und Fußbodenleger können jetzt ihre Arbeit verrichten. Und schon bald werden die Kinder wieder umziehen. Das Grundproblem ist allerdings nicht behoben. Denn beim nächsten Starkregen könnte das Wasser wieder hineinströmen. Deshalb denkt die Stadt unter anderem auch über einen Hochwasserschutz nach. Doch das ist nicht das Einzige.

Eine Entscheidung des ehemaligen Stadtrates fällt der Stadtverwaltung jetzt auf die Füße. Der Rat hatte damals eine Versicherung gegen Elementarschäden abgelehnt. Damit wäre aber die Stadt gegen eben solche Schäden abgesichert gewesen. Der neuerliche Vorfall ist nun für den Bürgermeister Anlass, das Thema zur nächsten Ratssitzung am 28. September wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Es soll über den Abschluss einer Elementarschadensversicherung für alle kommunalen Gebäude diskutiert werden.

Immerhin hat die Stadt Hohnstein neben der Förderschule und dem Kindergarten in Ehrenberg noch einige weitere Objekte in ihrem Besitz. Darunter auch einige Wohngebäude. Sollte eine neue Versicherung abgeschlossen werden, gilt die zumindest nicht für den derzeitigen Schaden in der Kita Ehrenberg. Hier bleibt die Stadt auf rund 48 000 Euro sitzen, da es für die Beseitigung der Schäden keine Zuschüsse gibt.

Ratssitzung Hohnstein am 28. September, 18.30 Uhr, im Ortsamt Ulbersdorf

