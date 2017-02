Kindergarten-Anbau kann eröffnet werden

In Braunsdorf sind die Arbeiten am Kindergarten abgeschlossen. Seit Sommer 2016 wurde dort eine Etage auf das Haus gesetzt, um Platz für zwei weitere Gruppenräume und ein Therapiezimmer zu schaffen. Zudem wurden weitere Garderobenräume, Toiletten- und Waschraum sowie ein Personalzimmer im neuen Obergeschoss untergebracht. Die Baukosten betrugen 853 000 Euro. Inzwischen sind alle Zimmer eingeräumt, diese Woche soll die Abnahme durch das Jugendamt erfolgen. Dann können die ersten Kinder in die neuen Räume einziehen. Insgesamt stehen 36 neue Plätze zur Verfügung. Sie werden dringend gebraucht, etliche Anmeldungen liegen dafür bereits vor. (hey)

