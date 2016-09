Kindergarten-Anbau ist bald bezugsfertig Die letzten Arbeiten in Oelsa sind im Gange. Ende Oktober zieht die erste Gruppe ein.

Nur noch die Fußbodenleger sind am Werkeln. Dann ist der Anbau fertig. © Archiv: Hübschmann

Die Eröffnung des Kindergartenanbaus in Oelsa rückt näher. Der Innenausbau ist fast beendet, derzeit arbeiten nur noch die Fußbodenleger in dem Haus. „Danach kann eingeräumt werden“, sagte Bürgermeister Thomas Paul (CDU). Zudem wird noch rund ums Gebäude gearbeitet. Derzeit pflastern Arbeiter den Eingangsbereich, auch werden das Gelände gestaltet und Zäune aufgestellt. Die Inbetriebnahme ist für Ende Oktober vorgesehen. Zunächst wird in den Neubau eine Krippengruppe einziehen.

Der Kindergarten in Oelsa wird um 42 Plätze erweitert. So können dort künftig 139 Mädchen und Jungen betreut werden. Die Plätze werden dringend gebraucht. „Seit es einen Anspruch auf Krippenplätze gibt, ist die Nachfrage danach stark gestiegen“, sagt Paul. Rabenau habe insgesamt eine hohe Betreuungsquote von mehr als 90 Prozent bei den unter Dreijährigen. (hey)

