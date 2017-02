Kindergärtner gesucht In Bad Muskaus Kita arbeiten gleich mehrere Männer. Im Kreisnorden ist das eine Ausnahme. Doch die Zahlen steigen.

Ronny Schmidt leitet die Vorschulgruppe und ist einer von insgesamt fünf Männern in der Bad Muskauer Kita. © André Schulze

Ob beim Puzzeln, dem Spielen im Freien oder dem gemeinsamen Lernen, die Kinder der Vorschulgruppe in der Kita „Bergpiraten“ in Bad Muskau haben Spaß mit Ronny Schmidt. Und der Erzieher hat Spaß an der Arbeit mit den Kindern. Genau wie seine drei männlichen Erzieher-Kollegen und Kita-Leiter Björn Wünsche. Dass die Einrichtung mit einer Männerquote von über 31 Prozent etwas Besonderes ist, ist dabei allen bewusst. Zum Vergleich: Landesweit sind nur rund sieben Prozent der Erzieher Männer. Deutschlandweit ist mit einem Anteil von etwa fünf Prozent sogar nur jeder zwanzigste Erzieher ein Mann. Doch ihr Anteil steigt, wie das sächsische Kultusministerium am Freitag mitteilt.

Derzeit arbeiten in Sachsens Kitas fast 2200 Erzieher. Damit ist deren Anteil innerhalb von zehn Jahren von 1,5 auf 6,8 Prozent gewachsen. 140 Kitas werden von einem Mann geleitet. Im Jahr 2008 waren es nur 28. „Wir sind auf einem guten Weg, aber noch längst nicht am Ziel. Wir müssen den Männeranteil weiter erhöhen, denn Kinder brauchen männliche und weibliche Bezugspersonen“, sagt Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth. In Bad Muskau sieht man diese Entwicklung positiv. „Wir merken, dass die Erzieher bei den Kindern gut ankommen“, sagt Bad Muskaus Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. Die Stadt ist Träger der Einrichtung. Die Eltern hätten manchmal jedoch Vorbehalte.

Diese scheinen aber die Ausnahme zu sein. So hat Hortleiterin Elke Klein unlängst mitgeteilt, dass die fehlenden männlichen Bezugspersonen im Hort von den Eltern bemängelt werden. Aktuell arbeiten dort ausschließlich Frauen.

Daran ist die Kita nicht ganz unschuldig, da Personal zwischen beiden Einrichtungen gewechselt ist. So hat Sebastian Breitenstein beispielsweise bis Oktober als Sozialpädagoge im Hort gearbeitet. Jetzt ist er über das geförderte Projekt „Kinder stärken“ als Unterstützung der übrigen Erzieher in der Kita eingesetzt. Der hohe Männeranteil hat aber noch einen anderen Grund. Vor Jahren habe es in Brandenburg eine Initiative gegeben, durch die viele männliche Erzieher ausgebildet wurden, sagt Dirk Eidtner. Diese hätten dann aber zum Teil nur schwer einen Job gefunden. Auch Steffen Duck hat seine Ausbildung zum Erzieher in Brandenburg absolviert und danach nur befristete Stellen als Vertretung angeboten bekommen. So ist der 24-Jährige in Bad Muskau gelandet. Dass er dort männliche Kollegen vorgefunden hat, habe ihn überrascht, erzählt er. Zuvor sei er oft der einzige Mann in einer Einrichtung gewesen. Bei der Entscheidung für den Beruf habe das aber keine Rolle gespielt. „Ich hatte in der Familie schon immer mit Kindern zu tun und wollte was mit Menschen machen. Deshalb stand die Berufswahl nach der zehnten Klasse relativ schnell fest“, sagt er.

Für die Kinder haben die männlichen Erzieher durchaus Vorteile. „Männer erziehen nicht besser als Frauen, aber manchmal anders“, sagt Tim Rohrmann, Professor für Bildung und Entwicklung im Kindesalter an der Evangelischen Hochschule in Dresden. Diese hat die Erziehungspraxis von Männern und Freuen in Kitas untersucht. Während im pädagogischen Handeln weit weniger Unterschiede als angenommen festgestellt wurden, hat sich gezeigt, dass Männer oft andere Lebenserfahrungen mitbringen und damit die pädagogische Arbeit und die Zusammenarbeit bereichern können. „In der Kita können Kinder mit Männern erleben, dass sich Frauen und Männer manchmal unterscheiden, oft aber auch nicht“, so Tim Rohrmann.

Von Weißkeißel und Krauschwitz über Gablenz bis hin nach Schleife sucht man männliche Erzieher aber noch vergebens. In den beiden Letztgenannten hat es zwar schon männliche Praktikanten gegeben, aber dabei ist es geblieben. Vonseiten der Eltern gebe es auch keine entsprechenden Nachfragen, heißt es aus Schleife und Krauschwitz. Weißwasser ist hier einen Schritt weiter. So arbeiten in der Kita „Regenbogen“ zwei männliche Erzieher und in der Kita „Waldwichtel“ ein männlicher Auszubildender sowie ein Praktikant und ein Bundesfreiwilligendienstleistender.

Hält die aktuelle Entwicklung an, werden es in den nächsten Jahren noch mehr. Dann können auch außerhalb von Bad Muskau und Weißwasser Kinder mit männlichen Erziehern puzzeln.

