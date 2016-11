Kindergärten übergeben Spende Das Langebrücker Kinderzentrum der Awo unterstützt Mädchen und Jungen in Indien.

Das Kinderzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Langebrück hat dem Kinderhilfswerk World Vision eine Spende von 450 Euro übergeben. Nach Angaben der Leiterin Christa Büttner wird mit dem Geld für die Renovierung von bis zu fünf Kinderzentren in Indien unterstützt. Die Zentren für jeweils bis zu 80 Kinder sollen außerdem mit Spielmaterialien für die Kinder ausgestattet werden. „Wir haben uns an der Lichterkinderaktion der Vereinigung beteiligt“, sagt die Leiterin. Während mehrerer Projekttage bastelten, sangen und backten unsere Kindergarten-Kinder und erfuhren viel über das Land Indien. „Auch mit der Geschichte von Sankt-Martin setzten wir uns auseinander und übertrugen diese auf die heutige Zeit“, sagte sie. Außerdem fand ein Lampionumzug unter dem Motto „100 000 Laternen leuchten für Kinder in Not“. Die selbst gebastelten Dinge verkauften die Kinder dann an die Eltern.

Zum Awo-Kinderzentrum Langebrück gehören drei Häuser an der Jakob-Weinheimer-Straße, der Nicodéstraße und der Bruhmstraße. Zwei von ihnen, die Einrichtungen an der Weinheimer-Straße und der Bruhmstraße werden 2018 in einem neuen Kinderhaus zusammengefasst. (SZ)

