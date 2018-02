Kinderflohmarkt im Förderzentrum

Hoyerswerda. Der Förderverein des Sonderpädagogischen Förderzentrum lädt wieder zum großen Flohmarkt ein. Am Samstag, dem 10. März, kann man von 13 bis 16 Uhr in der Schule in der Dillinger Straße 2 an über 40 Ständen stöbern. Es gibt in reicher Auswahl Baby- und gut erhaltene Kinderbekleidung, Babyausstattung, Spielzeug, Bücher, DVDs. Wer selbst etwas verkaufen möchte, der kann sich anmelden unter: beauty-jakob@web.de (red/US)

