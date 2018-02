Kinderfeuerwehr in den Startlöchern

Den Nachwuchs möglichst frühzeitig für die Mitgliedschaft in einer freiwilligen Feuerwehr zu begeistern, das war Ansinnen der Herabsetzung der Altersgrenze für die Mitgliedschaft in einer Jugendfeuerwehr von zehn auf acht Jahre. Gerade mal sechs Jahre alt müssen Mädchen und Jungen sein, die bei einer Kinderfeuerwehr mitmachen wollen. Eine solche soll nun bei der Freiwilligen Feuerwehr Wiednitz gegründet werden. Darüber informierte die Jugendwartin Gisela Costrau jüngst am Rande der Wahlen der neuen Gemeindewehrleitung von Bernsdorf. „Das Nachwuchs-Problem in den Feuerwehren existiert schon länger, nicht nur in Wiednitz“, erklärte sie und räumte ein, dass sie lange Zeit dagegen gewesen sei, bereits bei Kindern ab sechs Jahren mit der Ausbildung für die Feuerwehr zu beginnen. Nun hat sie ihre Meinung geändert. Gemeinsam mit Eltern und anderen Kameraden der Ortsfeuerwehr möchte sie eine Kinderfeuerwehr gründen. Grünes Licht von der Landesjugendfeuerwehr habe sie bereits erhalten, ließ sie auf TAGEBLATT-Nachfrage wissen. Nötig sei jetzt noch eine Änderung der Feuerwehrsatzung von Bernsdorf. Gisela Costrau hofft, dass dies möglichst zeitnah über die Bühne geht. „Die Kinder in Wiednitz stehen in den Startlöchern.“ Momentan handelt es sich um sechs Kinder, fünf aus Wiednitz, eins aus Bernsdorf.

