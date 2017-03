Kinderfeuerwehr nun ab acht Jahre Feuerwehr und Stadtrat Stolpen diskutieren über eine neue Satzung. Da geht es nicht nur um die Einsatzbereitschaft.

In der Satzung der Stolpener Ortswehren ist geregelt, was die Feuerwehrleute dürfen, können und müssen.

Das Papier soll komplett neu gefasst werden. Nicht zuletzt auch, um einiges anders zu regeln und den heutigen Gegebenheiten anzupassen. Neu ist zum Beispiel, dass jetzt in den Ortsteilen auch Kinderfeuerwehren gegründet werden können, mit einem Eintrittsalter ab acht Jahren. Bislang gab es nur die Jugendfeuerwehr.

Neu ist auch, dass jede Ortswehr einen Musikzug gründen kann. Bislang gab es diese auch nicht. Ob sich Interessenten finden, ist offen. Beide Neuerungen passierten den Stadtrat ohne Diskussionen. Umstritten war dagegen die Anhebung der Altersgrenze von 65 Jahren auf 67 Jahre. Danach wechseln die Kameraden aus dem aktiven Dienst in die Altersabteilung. Mit der Anhebung des Alters sollte wohl denen, die sich fit fühlen, die Möglichkeit geboten werden, länger im aktiven Dienst zu bleiben.

FDP-Fraktionschef Hans Jürgen Friedrich sieht die Anhebung des Alters im aktiven Dienst kritisch. „Nichts gegen das Engagement der Kameraden. Aber ein Feuerwehreinsatz ist kein Spaziergang. Es können Unfälle passieren.“ Andreas Danch (SPD) plädierte dafür, dass es die Möglichkeit zum Wechseln eher geben sollte und auch für die Kameraden, die noch fit sind, aber dennoch in die Altersabteilung möchten. Stadtrat Dirk Schulz, selbst Feuerwehrchef in Heeselicht, informiert, dass jeder auf Antrag auch eher gehen könne. „Der Wehrleiter kann beziehungsweise muss es außerdem auch einschätzen, wer noch mit ausrücken kann oder eben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr“, sagt er. Wer in die Altersabteilung wechseln möchte, muss einen entsprechenden Antrag stellen. Danach entscheidet der Feuerwehrausschuss über den Wechsel.

