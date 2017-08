Kinderfest am Sportzentrum Olympia Eine kleine Gruppe engagierter Firmen hat einen Sommer- Nachmittag für 60 Kinder auf die Beine gestellt. Diese Kinder haben es schwerer als andere.

Beim Sommerfest waren Spiele mit Ball und Würfel begehrt. © Norbert Millauer

Quietschvergnügtes Lachen und aufgekratztes Rufen am Mittwochnachmittag auf der Wiese neben dem Sportzentrum Olympia in Coswig. Beach-Volleyball-Netze sind gespannt, Schwimmbassins und Spiele wie ein abgewandeltes Mensch-ärgere-dich-nicht für draußen aufgebaut. 60 Kinder aus Coswig und Gröditz genießen den Sommer mit allem, was er zu bieten hat.

Es sind Kinder, die es schwerer haben als andere in ihrem Alter. Kinder, die von der Gesellschaft oft vergessen werden, sagt Maik Lehmann. Der Chef des gleichnamigen Immobilienunternehmens in Meißen und sein Team organisieren schon seit einigen Jahren eine Weihnachtsfeier auf Schloss Scharfenberg für Kinder aus dem Landkreis Meißen, die in ihrem Leben nicht das große Los gezogen haben. „Wir machen das einfach, damit sie glücklich sind“, erzählt er auf Anfrage der SZ. Eigentlich will er gar nicht, dass dieses ehrenamtliche Engagement publik wird. „Man kann doch mal ein Stück zurückgeben“, meint der Coswiger bescheiden.

Zum ersten Mal haben er und seine Mannschaft nun auch ein Sommerfest organisiert. Recht kurzfristig. „Wir dachten: Zu Weihnachten haben sich immer alle lieb und übers Jahr wird meistens kaum etwas für andere getan“, sagt er. Darum habe man nun auch einmal zwischendurch etwas auf die Beine gestellt.

Dazu holten sie sich einige Partner ins Boot, die übrigens auch gleich zusagten. Das Sportzentrum Olympia stellte die Fläche samt Schwimmbecken zur Verfügung. Björn Keyser vom Rewe-Markt unterstützte mit Obst, Gemüse und Grillsachen, der Getränkefachgroßhandel Hiller und Becker mit Getränken. Die Bäckerei Franke brachte Brötchen, Kuchen und Knüppelkuchenteig vorbei, und der Florist Volker Stimpel band für die Tischdekoration kleine Blumensträuße. Zudem war die Initiative Coswig – Ort der Vielfalt mit ihren Spielen für draußen vor Ort.

Als die Kinder nach dem Lagerfeuer den Heimweg antreten, verabschiedet sich fast jedes persönlich bei den Organisatoren. Immer wieder heißt es beim Händeschütteln: „Danke für den schönen Nachmittag.“

zur Startseite