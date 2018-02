Kinderfasching in Einsiedel Die Kulturinsel lädt am Sonntagnachmittag die Kinder ins Krönum ein. Diese und andere Veranstaltungen finden Sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Bunt von Kopf bis Fuß – so fühlen sich Turiseder am wohlsten. Nun muss nur noch der Rest der Welt mit Farbe versehen werden. Also ran ans Konfetti! Im Krönum stehen Faschingsstationen, an denen man sich perfekt ausstatten und die Welt kolorieren kann. Natürlich ist der Eintritt in den Wintergarten sowie zur Sonntagsaktion wie immer kostenfrei. Die Veranstaltung geht von 14.30 bis 16 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

