Kinderfänger-Verdacht zerschlägt sich Im Oberland sollen Fremde Kinder angesprochen haben. Ein Fall hat sich nicht bestätigt. Es gibt noch einen zweiten.

Zwei Fälle vermeintlicher Kinderfänger im Oberland werden von der Polizei untersucht. Ein Verdacht stellt sich als unbegründet heraus. © dpa

Der Verdacht, dass Fremde Anfang August Kinder in Lückendorf und Friedersdorf angesprochen und zum Mitgehen animiert haben, hat sich nicht bestätigt. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat beide Fälle untersucht, teilt die Polizei auf SZ-Nachfrage mit. Das Ergebnis: Im Friedersdorfer Fall ist der Verdacht ausgeräumt, in Lückendorf dauern die Untersuchungen noch an.

Anfang August sollen nach damaligen Informationen Unbekannte in Friedersdorf einen Sechstklässler und in Lückendorf eine Fünfjährige angesprochen und zum Mitgehen aufgefordert haben. Eltern und Lehrer waren deshalb besorgt. In mehreren Schulen wurden die Kinder durch Gespräche und zusätzliche Belehrungen für das Thema sensibilisiert.

Die Polizei rät generell, Meldungen über derartige Vorfälle mit Umsicht und einem kühlen Kopf zu begegnen. „Ursprung derartiger Meldungen sind nicht selten auch Meldungen, die über das Internet, insbesondere soziale Medien, unkontrolliert und ungeprüft verbreitet werden“, teilt die Polizei mit. Sie rät außerdem, solche sensiblen Informationen zuerst der Polizei mitzuteilen und prüfen zu lassen, „bevor man binnen Sekunden Falschmeldungen in der digitalen Welt weiter verbreitet“.

