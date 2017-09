Kindereinrichtungen mit positiver Bilanz Die Kindervereinigung Leipzig hat gut gewirtschaftet. Sie betreibt eine Kita und den Hort. Der ist an der Kapazitätsgrenze.

Händewaschen macht nicht nur Svea mehr Spaß, nachdem die Kita Pusteblume neue Sanitäranlagen bekommen hat. © André Braun

Die Einrichtungen, die von der Kindervereinigung Leipzig betrieben werden, sind flexibel. Das haben sie im vergangenen und auch in diesem Jahr gezeigt. So standen in der Kita Pusteblume in Wendishain 2016 Bauarbeiten an. Dazu gehörten die Sanierung der Sanitäranlagen und der Elektroinstallation sowie der Einbau von Dämmung und Schallschutz der Decken im gesamten Gebäude. Der Fußboden bekam teilweise eine Fußbodenheizung.

Während der Bauarbeiten hatten die Kinder im Gemeindehaus ihr Ausweichquartier. Dort mussten sie nur auf wenig verzichten. Die Räume wurden von der Kindervereinigung mit Unterstützung der Stadt so hergerichtet, dass sie den Ansprüchen einer Kita als Interimslösung entsprachen und wenige zusätzliche Kosten verursachten. Auch als die Bauarbeiten abgeschlossen waren, packten die Hausmeister des Trägers mit an und renovierten unter anderem die Zimmer. CDU-Stadtrat Ronny Walter unterstrich zur Sitzung des Stadtrates noch einmal die gelungene Sanierung in der Kita Pusteblume in Wendishain.

Hinzu kommt, dass sowohl die Kindertagesstätte Pusteblume als auch der Hort Sonnenschein das vergangene Jahr mit einem positiven Betriebsergebnis beendet haben. Eine entsprechende Abrechnung wurde den Stadträten vorgelegt. Trotz einiger zusätzlicher Ausgaben schließt die Kindereinrichtung mit einem Plus von knapp 2 400 Euro ab. Diese müssen nicht zurückgezahlt werden, sondern werden auf die neue Rechnung für das Jahr 2017 übertragen. Das gilt auch für den Betrag, der als Überschuss von knapp 15 000 Euro beim Hort Sonnenschein zu Buche steht.

Der zeigte sich in den vergangenen beiden Jahren besonders anpassungsfähig. Im Schuljahr 2016/17 bekam die Einrichtung eine Ausnahmegenehmigung für die Betreuung von 50 Hortkindern. In diesem Jahr sind es sogar 58 Mädchen und Jungen, die nach der Schule einen Teil ihrer Freizeit in der Einrichtung verbringen. Damit ist der Hort allerdings an der Kapazitätsgrenze. Er soll im nächsten Jahr sein neues Domizil in der Schule beziehen. Dafür sind allerdings erst einmal umfangreiche Bauarbeiten notwendig (DA berichtete).

„Auch eine Kindereinrichtung muss schnell auf Veränderungen reagieren. Das Ergebnis ist die Erfolgsbilanz, die uns vorliegt“, sagte CDU-Stadtrat Albrecht Günther. Ein wichtiger Punkt für eine gute Betreuung sei neben vielen anderen Dingen auch die Weiterbildung der Erzieherinnen. „Das dafür eingeplante Geld wurde ausgeschöpft. Und das ist gut so“, meinte Günther. Außerdem sei es positiv, dass es die Stadt und die Kindervereinigung ermöglicht haben, dass jedes Kind, das angemeldet wurde, einen Hortplatz bekommen hat, obwohl es dafür keine gesetzliche Verpflichtung gibt, so Günther. (DA/je)

