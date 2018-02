Kindereinrichtungen kosten viel Geld Der neue Haushaltsetat für Stolpen offenbart hohe Kosten in der Kinderbetreuung.

Stolpen. Die Zuschüsse, die die Stadt Stolpen für die Unterhaltung der Kindertagesstätten zahlen muss, steigen für 2018 auf fast eine Million Euro. Das geht aus dem neuen Haushaltsetat hervor. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Als die Stadt ihre Kindereinrichtungen an freie Träger abgegeben hat, habe man hart verhandelt und unter anderem auch von den damals niedrigen Lohnkosten profitiert. Doch inzwischen kostet gutes Personal auch mehr Geld. Dazu kommen die steigenden Kinderzahlen, sagt Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Im Krippenbereich habe man einen Betreuungsgrad von 95 Prozent und in Kindergärten und den Schulhorten gar von 100 Prozent. Und mehr Kinder in den Einrichtungen kosten eben auch mehr Geld. Dazu kommt, dass sich der Betreuungsschlüssel geändert hat und die freien Träger mehr Personal benötigen. Der Bürgermeister hofft, dass die Fahnenstange bald erreicht ist. Ungeachtet dessen soll sich die Arbeitsgruppe die sich mit dem Thema Kinderbetreuung befasst, treffen und die weitere Vorgehensweise beraten. (SZ/aw)

