Kinderbetreuung wird ungleich teurer Die einen zahlen künftig fünf Euro mehr, die anderen nur wenige Cent. Aber nur wegen eines Einspruchs.

Stadt Wehlen. Wie viele andere Kommunen im Landkreis wird auch Wehlen ab September die Gebühren für die Kinderbetreuung erhöhen. Grund sind gestiegene Betriebskosten. Allerdings variieren die Kostensteigerungen in Kita, Hort und Krippe in Wehlen deutlich. Zwischen wenigen Cent und knapp fünf Euro zahlen Eltern mehr.

Die Gebühr für die Kita erhöht sich nämlich um 4,87 Euro auf 114,23 Euro im Monat. Für die Betreuung in der Krippe und im Hort werden nur 72 Cent beziehungsweise 25 Cent mehr erhoben. Die Krippe kostet dann 180,02 Euro im Monat, der Hort 63,40 Euro.

Die Centbeträge wollte die Stadtverwaltung den Eltern eigentlich erlassen – aus „Unwirtschaftlichkeit“, wie Wehlens Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung sagte. Dagegen erhob die Kämmerei in Lohmen aber Einspruch und gab den Hinweis, dass die Centbeträge aufs Jahr gerechnet einiges ausmachen würden. 250 Euro im Jahr würde man durch die Erhöhung für die Betreuung in der Krippe einnehmen, auch wenn es nur 72 Cent pro Kind mehr im Monat sind. In den vergangenen Jahren hatte Stadt Wehlen schon mehrfach darauf verzichtet, Centbeträge von den Eltern einzufordern. „Im Sinne der Gleichberechtigung sollten wir es dieses Jahr aber machen“, kommentierte ein Stadtrat. So sah es auch der Großteil der anderen Mitglieder und stimmte für die Erhöhung ab 1. September. Zeitgleich wird rückwirkend ab 1. Januar 2017 das Gehalt der Mitarbeiter der Stadt Wehlen um drei Prozent erhöht. Das gilt dementsprechend auch für die Erzieher in den städtischen Kindereinrichtungen. (SZ/nr)

