Kinderbetreuung wird teurer Ab August sind in Tharandt höhere Beiträge fällig. Dafür gibt es einen hauptsächlichen Grund.

Wer sein Kind in der Stadt Tharandt oder den Ortsteilen von einer Tagesmutter oder in einer Kita betreuen lässt, muss ab August etwas mehr bezahlen. Im Schnitt um vier Euro pro Monat erhöhen sich die Elternbeiträge in der Forststadt. Während beispielsweise Eltern für eine neunstündige Betreuung ihres Kindes in der Krippe bisher 212,07 Euro bezahlen, sind ab August 216,14 Euro für das erste Kind pro Monat fällig. Für dieselbe Betreuungszeit im Kindergarten zahlen Eltern in Zukunft 136,88 Euro statt bisher 129,05 Euro. Im Hort werden für eine sechsstündige Betreuung ab August 76,12 Euro anstelle von 71,69 Euro monatlich verlangt. Für Alleinerziehende fällt der Elternbeitrag unwesentlich günstiger aus.

Der Grund für die höheren Elternbeiträge sind „hauptsächlich die gegenüber 2015 gestiegenen Personalkosten“, heißt es seitens der Tharandter Rathausspitze. Diese sind gestiegen, weil es zum Juli vorigen Jahres Tarifanpassungen im Sozial- und Erziehungsdienst gab und zudem seit September 2016 der Personalschlüssel im Kindergarten erhöht wurde. Demnach ist ein Erzieher nicht mehr für 13, sondern nur noch für zwölf Kinder zuständig. Das erfordert einen erhöhten Personalaufwand und damit steigende Kosten. (SZ)

